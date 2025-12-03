Бостън Селтикс спечели надстрелването с Ню Йорк Никс

Бостън Селтикс надигра Ню Йорк Никс със 123:117 като домакин в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА). „Келтите“ си отмъстиха частично за отпадането в полуфиналите на Източната конференция през миналия сезон след оспорван двубой, в който отборите си размениха водачеството няколко пъти. Въпреки силна последна четвърт от Ню Йорк, в която отборът отбеляза 41 точки, домакините от щата Масачузетс достигнаха до успеха със забивка на Джейлън Браун в последното притежание.

Браун постигна най-добро постижение от началото на кампанията с 42 точки при стрелба 16 от 24. Дерик Уайт добави 22 точки и 5 асистенции, а Анфърни Саймънс влезе с 12 точки от пейката.

За Никс Микал Бриджис беше най-резултатен с 35 точки и 6 борби, включително 8 успешни опита отдалеч от 12 стрелби. Карл-Антъни Таунс завърши с 29 точки и 7 овладени топки, а Джош Харт беше с 19 точки и 7 борби при 57-процентова успеваемост на стрелбата отвъд линията на тройката. Джейлън Брънсън се отчете с дабъл-дабъл с 15 точки и 11 борби.

Минесота Тимбъруулвс победи Ню Орлиънс Пеликанс със 149:142 след продължение. „Пеликаните“ водеха със 129:125 при една оставаща минута, но не успяха да отбележат повече до изтичането на редовното време. Антъни Едуардс вкара кош при 2,3 секунди до края и изпрати мача в петминутно продължение. В добавената част „Вълците“ доминираха и затвориха срещата.

Едуардс записа рекордното си за сезона представяне с 44 точки, 34 от които дойдоха във второто полувреме. Руди Гобер завърши вечерта с дабъл-дабъл с 26 точки и 13 борби, а Наз Рийд влезе с 18 точки, 6 асистенции и 5 борби от пейката.

За Пеликанс Трей Мърфи III се представи най-добре с 33 точки и 15 борби. Садик Бей добави 22 точки и 6 борби, а Дерик Куийн и Джеремая Фиърс записаха по 21 точки.

Оклахома Сити Тъндър надделя над Голдън Стейт Уориърс със 124:112 като гост. В дебюта на Сет Къри, но без звездата си и негов брат - Стеф, „Воините“ допуснаха 11-ото си поражение от началото на сезона и вече са с изравнен баланс от 11-11. За Оклахома това беше 21-и успех, с което се откъснаха на пет победи пред втория на Запад Лос Анджелис Лейкърс.

Шей Гилджъс-Алекзандър за пореден път прехвърли границата от 30 точки за „гръмотевиците“, отбелязвайки 38, включително ключова тройка при 3 минути и 34 секунди до края. Джейлън Уилямс добави 22 точки и 6 асистенции в третия си двубой, откакто се завърна от контузия, а Чет Холмгрен завърши с 21 точки и 8 борби.

За Голдън Стейт Брандън Поджемски и Пат Спенсър бяха с по 17 точки, а Сет Къри влезе с 14 от пейката. Дреймънд Грийн записа 13 точки и 9 борби, а Джими Бътлър беше ограничен до едва 6 точки в 15-те си минути на паркета.

Тайрийз Макси отбеляза 35 точки и беше ключов за победата със 121:102 на Филаделфия 76ърс срещу Вашингтон Уизардс. Джаред МакКейн влезе с 14 точки от пейката, а Андре Дръмънд се отчете с дабъл-дабъл с 12 точки и 10 борби.

За „Магьосниците“ Тристан Вукчевич беше най-резултатен с едва 16 точки, а отборът от столицата вече е с баланс от 17 загуби и едва 3 спечелени мача.

Снимки: Imago