Испания разгроми Германия и защити титлата си в Лигата на нациите

Клаудия Пина отбеляза два гола през второто полувреме, с които помогна на Испания да победи Германия с 3:0 и да защити титлата си в Лига на нациите за жени. Първата среща между двата състава завършиха с нулево равенство в Кайзерслаутерн в петък.

Германките доминираха пред своя публика, пропускайки множество положения, за които впоследствие съжаляваха, тъй като ролите бяха разменени в Мадрид, като испанките бяха по-добри на терена, но не успяваха да прокарат топката покрай Ан-Катрин Бергер.

Пина най-накрая прекъсна головата суша, продължила повече от 150 минути в двата мача, в 61-вата минута, когато откри резултата. Вики Лопес добави втори гол седем минути по-късно, преодолявайки Бергер с техничен изстрел.

В 74-тата минута Пина отправи силен удар, за да фиксира крайното 3:0, с което Испания защити титлата, спечелена срещу Франция в първото издание на турнира през 2024 година.

С попадение на Кели Гаго в началото на второто продължение Франция завърши 2:2 като гост на Швеция и зае третото място в Лигата на нациите.

Първата среща завърши 2:1 за французойките, а Швеция се наложи със същия резултат пред родна публика, за да се стигне до продълженията. Гаго обаче донесе успеха на "петлите" в 106-ата минута.

Снимки: Gettyimages