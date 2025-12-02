Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Испания W
  3. Испания разгроми Германия и защити титлата си в Лигата на нациите

Испания разгроми Германия и защити титлата си в Лигата на нациите

  • 2 дек 2025 | 23:41
  • 844
  • 1
Испания разгроми Германия и защити титлата си в Лигата на нациите

Клаудия Пина отбеляза два гола през второто полувреме, с които помогна на Испания да победи Германия с 3:0 и да защити титлата си в Лига на нациите за жени. Първата среща между двата състава завършиха с нулево равенство в Кайзерслаутерн в петък.

Германките доминираха пред своя публика, пропускайки множество положения, за които впоследствие съжаляваха, тъй като ролите бяха разменени в Мадрид, като испанките бяха по-добри на терена, но не успяваха да прокарат топката покрай Ан-Катрин Бергер.

Пина най-накрая прекъсна головата суша, продължила повече от 150 минути в двата мача, в 61-вата минута, когато откри резултата. Вики Лопес добави втори гол седем минути по-късно, преодолявайки Бергер с техничен изстрел.

В 74-тата минута Пина отправи силен удар, за да фиксира крайното 3:0, с което Испания защити титлата, спечелена срещу Франция в първото издание на турнира през 2024 година.

С попадение на Кели Гаго в началото на второто продължение Франция завърши 2:2 като гост на Швеция и зае третото място в Лигата на нациите.

Първата среща завърши 2:1 за французойките, а Швеция се наложи със същия резултат пред родна публика, за да се стигне до продълженията.  Гаго обаче донесе успеха на "петлите" в 106-ата минута.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Поредно разследване посочи полицията за виновник за трагедията на "Хилзбъро"

Поредно разследване посочи полицията за виновник за трагедията на "Хилзбъро"

  • 2 дек 2025 | 18:58
  • 2442
  • 3
Интер се прицели в италиански национал за наследник на Ян Зомер

Интер се прицели в италиански национал за наследник на Ян Зомер

  • 2 дек 2025 | 18:50
  • 2049
  • 0
Шефът на съдиите в Италия коментира спорната ситуация от края на Милан - Лацио

Шефът на съдиите в Италия коментира спорната ситуация от края на Милан - Лацио

  • 2 дек 2025 | 18:13
  • 3654
  • 3
Аякс взе първа победа от над месец насам в доиграния мач на празни трибуни с Грьонинген

Аякс взе първа победа от над месец насам в доиграния мач на празни трибуни с Грьонинген

  • 2 дек 2025 | 18:01
  • 2130
  • 0
Еспирито Санто: Пакета осъзнава грешката си и се извини

Еспирито Санто: Пакета осъзнава грешката си и се извини

  • 2 дек 2025 | 18:00
  • 1548
  • 0
Валенсия също събира пари за лечението на Любо Пенев

Валенсия също събира пари за лечението на Любо Пенев

  • 2 дек 2025 | 17:57
  • 12392
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Барселона наказа и Атлетико Мадрид и остава лидер

Барселона наказа и Атлетико Мадрид и остава лидер

  • 2 дек 2025 | 23:59
  • 13303
  • 307
Манчестър Сити оцеля в драма с девет гола, Холанд влезе в клуб 100 на Премиър Лийг

Манчестър Сити оцеля в драма с девет гола, Холанд влезе в клуб 100 на Премиър Лийг

  • 2 дек 2025 | 23:29
  • 13375
  • 20
Ювентус с лекота елиминира Удинезе

Ювентус с лекота елиминира Удинезе

  • 2 дек 2025 | 23:56
  • 5584
  • 2
Тежка контузия сложи край на сезона за Станислав Шопов

Тежка контузия сложи край на сезона за Станислав Шопов

  • 2 дек 2025 | 23:02
  • 4824
  • 0
Отлични намеси на Наумов отказаха Арда

Отлични намеси на Наумов отказаха Арда

  • 2 дек 2025 | 19:51
  • 26249
  • 22
Десет от Локо (Сф) с четвърта поредна победа като гост, Делев отпразнува подобаващо ефектен гол от воле

Десет от Локо (Сф) с четвърта поредна победа като гост, Делев отпразнува подобаващо ефектен гол от воле

  • 2 дек 2025 | 17:22
  • 30839
  • 30