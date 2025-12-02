Популярни
  Арда (Кърджали)
  2. Арда (Кърджали)
  Интригуваща среща на Арда и Ивелин Попов с Ботев

Интригуваща среща на Арда и Ивелин Попов с Ботев

  • 2 дек 2025 | 08:00
  • 952
  • 2

Арда (Кърджали) и Ботев (Пловдив) ще се изправят един срещу друг в мач от 19-ия кръг на efbet Лига. Двубоят ще започне в 18:00 часа, а главен съдия на срещата ще бъде Драгомир Драганов. В деня преди срещата "канарчетата" възроптаха срещу назначаването на Драганов за главен арбитър.

В момента Арда заема 9-то място в класирането на efbet Лига с 20 точки от 17 изиграни мача. Интересното е, че Ботев (Пловдив) също има 20 точки от същия брой срещи, но се намира на 11-та позиция поради по-лошата голова разлика. Този директен сблъсък между двата тима е от изключително значение, тъй като победителят ще направи важна крачка към по-спокойна позиция в средата на таблицата.

Арда демонстрира добра форма в последните си пет мача с три победи, едно равенство и една загуба. Кърджалийци завършиха наравно 0:0 с Локомотив (София), а преди това постигнаха убедителна победа с 3:0 срещу ЦСКА 1948. На 9 ноември кърджалийци изненадаха шампиона Лудогорец с 3:2 като гост. От своя страна Ботев (Пловдив) победи Черно море с 2:1 в последния кръг, а преди това загуби от ЦСКА с 1:2.

Историята на последните пет срещи между Арда (Кърджали) и Ботев (Пловдив) е категорично в полза на кърджалийци, които имат четири победи и едно равенство. Последният двубой между двата отбора се състоя на 4 август 2025 г., когато Арда разгроми Ботев с 5:0 като гост.

Интересен ще бъде сблъсъкът на Ивелин Попов с бившите му съотборници от Ботев. Попето напусна "канарчетата" в последните дни на летния трансферен прозорец, тъй като не виждаше шанс за изява в последния му сезон като активен футболист.

