  Sportal.bg
  ЦСКА 1948
  3. Септември срещу ЦСКА 1948 и Фурие срещу Диало! Различни позиции, но една цел - победата

Септември срещу ЦСКА 1948 и Фурие срещу Диало! Различни позиции, но една цел - победата

  • 3 дек 2025 | 07:40
  • 1302
  • 1

Днес от 13:00 часа Септември и ЦСКА 1948 излизат в мач от 18-ия кръг на efbet Лига, който ще се проведе на стадион “Локомотив”.

Двата отбора влизат от различни позиции в срещата. “Червените” ще се опитат да задържат второто си място, докато домакините водят люта битка за оцеляване.

През уикенда тимът на Иван Стоянов прекъсна негативната си серия от две поредни шампионатни загуби с домакински успех над Берое (2:1). Двубоят се проведе при лоши метеорологични условия и мъгла, но тя не спря софиянци към важния успех.

Те нямат кой знае какви кадрови проблеми. Все още не е ясно дали централният защитник Лаша Двали ще е готов за игра, но останалите са на линия за днешния сблъсък.

Септември има само една победа в последните си пет мача. Днешният домакин допусна тежко поражение с 0:7 от Левски преди няколко дни, но докато бе с 11 човека на терена през първата част създаде доста главоболия на лидера в елита.

Така че футболистите на Славко Матич са способни на изненади и неведнъж са поднасяли такива. Аут за мача е халфът Кубрат Йонашчъ, който бе изгонен в края на първото полувреме срещу Левски.

Срещата се явява и един вид пряка битка за голмайсторския приз между тараните на двата отбора - Мамаду Диало и Бертран Фурие. Стрелецът на "червените" има 10 попадения и дели върха с Ивайло Чочев, а основният нападател на Септември изостава с гол по-малко.

Берое и Урибе ще опитат да вземат нещо от Черно море

Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?

Христо Иванов получи шанс, но Железничар се провали за Купата на Сърбия

Мартин Паскалев отново не помириса терен

Краев и Апоел (Тел Авив) загубиха от пряк конкурент

Едисон Йорданов и Беершот отпаднаха от Купата на Белгия

Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?

Берое и Урибе ще опитат да вземат нещо от Черно море

Барселона наказа и Атлетико Мадрид и остава лидер

Манчестър Сити оцеля в драма с девет гола, Холанд влезе в клуб 100 на Премиър Лийг

Тежка контузия сложи край на сезона за Станислав Шопов

