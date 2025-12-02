Джесика Дигинс: На първите си Олимпийски игри отидох без напрежение, без очаквания

Когато Джеси Дигинс участва за първи път на Олимпийски игри преди повече от десетилетие, тя няма представа какво влияние ще окаже върху спорта. Сега, докато се готви за Зимните игри в Милано и Кортина през 2026 година, всички погледи са насочени към нея.
34-годишната скиорка от Минесота промени облика на ски бягането за американските спортисти, вдъхновявайки по-младите и доказвайки, че САЩ са способни да бъдат на подиума. Тя спечели три олимпийски медала - включително първи златен медал на САЩ в този спорт, и три пъти Световната купа, сред безброй други отличия. Предстоящите Игри, четвъртите за нея, носят още по-голяма тежест, след като Дигинс обяви миналия месец, че ще се оттегли в края на сезона след финалите на Световната купа в Лейк Плесид през март.
"На първите си Олимпийски игри отидох без напрежение, без очаквания“, каза Дигинс в интервю за Ройтерс.
Това се промени, след като спечели отборния спринт с Кикан Рандъл на Олимпийските игри в Пьончан 2018, когато завоюва първи златен медал за САЩ с фотофиниш.
„Имаше голямо напрежение върху мен да спечеля медал. Защото знаех, че мога, и беше много възможно“, каза тя за последвалите Игри в Пекин 2022.
Ски бягането почти не събира феновете в сравнение с други зимни спортове като хокей на лед, фигурно пързаляне или спускане. Това е отчасти, защото американците изостават от европейските си конкуренти като Швеция или Норвегия. Дигинс обаче промени това, правейки обичайно американски скиори да се намират в топ 10 на състезания.
„Най-голямото нещо, което тя направи, е да помогне на американските скиори да повярват, че могат да бъдат най-добрите в света“, каза Пьотр Беднарски, директор на Sport for the Loppet Foundation - организация с нестопанска цел, която беше домакин на Световната купа в Минесота през 2024-а. Преди този сезон Дигинс се е качвала на подиума на Световната купа 79 пъти и има 29 победи. В първия си състезателен уикенд за Световната купа този сезон тя завърши втора в масовия старт свободен стил на 20 км в Рука, Финландия, и пета на 10 км класически стил.
Влиянието на Дигинс върху отбора и спорта далеч надхвърля нейните резултати. На всяко състезание по ски бягане в цяла Америка има млади атлети с брокат, нарисуван по бузите им - нещо, с което Дигинс е известна. Тя има близо четвърт милион последователи в Instagram и редовно публикува ексцентрични танцови видеоклипове в TikTok със съотборнички, докато е на състезания.
Американката стана известна и с позицията в подкрепа на психичното здраве и с акциите си срещу климатичните промени. Тя е член на борда на Protect Our Winters, организация с нестопанска цел, фокусирана върху застъпничеството за климата, и е работила с програмата Emily, която й е помогнала да се справи с хранителното си разстройство.
Докато Дигинс навлиза в последния си сезон, тя казва, че една от основните й цели е да бъде себе си и да се наслаждава.
„Гордея се с това колко усилено работих, за да бъда лидер на отбора, както и как работих, за да помогна за промяната на цялостната спортна култура по отношение на психичното здраве - как говорим за него, как ни е позволено да поискаме помощ и как помагаме на спортисти в нужда. Опитах се да стана моделът за подражание, от който 18-годишната Джеси се нуждаеше“, каза тя в изявление, след като обяви края на кариерата си.
Снимки: Gettyimages