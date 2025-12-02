Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Джесика Дигинс: На първите си Олимпийски игри отидох без напрежение, без очаквания

Джесика Дигинс: На първите си Олимпийски игри отидох без напрежение, без очаквания

  • 2 дек 2025 | 18:40
  • 437
  • 0
Джесика Дигинс: На първите си Олимпийски игри отидох без напрежение, без очаквания

Когато Джеси Дигинс участва за първи път на Олимпийски игри преди повече от десетилетие, тя няма представа какво влияние ще окаже върху спорта. Сега, докато се готви за Зимните игри в Милано и Кортина през 2026 година, всички погледи са насочени към нея.

34-годишната скиорка от Минесота промени облика на ски бягането за американските спортисти, вдъхновявайки по-младите и доказвайки, че САЩ са способни да бъдат на подиума. Тя спечели три олимпийски медала - включително първи златен медал на САЩ в този спорт, и три пъти Световната купа, сред безброй други отличия. Предстоящите Игри, четвъртите за нея, носят още по-голяма тежест, след като Дигинс обяви миналия месец, че ще се оттегли в края на сезона след финалите на Световната купа в Лейк Плесид през март.

"На първите си Олимпийски игри отидох без напрежение, без очаквания“, каза Дигинс в интервю за Ройтерс.

Това се промени, след като спечели отборния спринт с Кикан Рандъл на Олимпийските игри в Пьончан 2018, когато завоюва първи златен медал за САЩ с фотофиниш.

„Имаше голямо напрежение върху мен да спечеля медал. Защото знаех, че мога, и беше много възможно“, каза тя за последвалите Игри в Пекин 2022.

Олимпийската шампионка в ски бягането Джеси Дигинс ще прекрати кариерата си след края на сезона
Олимпийската шампионка в ски бягането Джеси Дигинс ще прекрати кариерата си след края на сезона

Ски бягането почти не събира феновете в сравнение с други зимни спортове като хокей на лед, фигурно пързаляне или спускане. Това е отчасти, защото американците изостават от европейските си конкуренти като Швеция или Норвегия. Дигинс обаче промени това, правейки обичайно американски скиори да се намират в топ 10 на състезания.

„Най-голямото нещо, което тя направи, е да помогне на американските скиори да повярват, че могат да бъдат най-добрите в света“, каза Пьотр Беднарски, директор на Sport for the Loppet Foundation - организация с нестопанска цел, която беше домакин на Световната купа в Минесота през 2024-а. Преди този сезон Дигинс се е качвала на подиума на Световната купа 79 пъти и има 29 победи. В първия си състезателен уикенд за Световната купа този сезон тя завърши втора в масовия старт свободен стил на 20 км в Рука, Финландия, и пета на 10 км класически стил.

Влиянието на Дигинс върху отбора и спорта далеч надхвърля нейните резултати. На всяко състезание по ски бягане в цяла Америка има млади атлети с брокат, нарисуван по бузите им - нещо, с което Дигинс е известна. Тя има близо четвърт милион последователи в Instagram и редовно публикува ексцентрични танцови видеоклипове в TikTok със съотборнички, докато е на състезания.

Американката стана известна и с позицията в подкрепа на психичното здраве и с акциите си срещу климатичните промени. Тя е член на борда на Protect Our Winters, организация с нестопанска цел, фокусирана върху застъпничеството за климата, и е работила с програмата Emily, която й е помогнала да се справи с хранителното си разстройство.

Докато Дигинс навлиза в последния си сезон, тя казва, че една от основните й цели е да бъде себе си и да се наслаждава.

„Гордея се с това колко усилено работих, за да бъда лидер на отбора, както и как работих, за да помогна за промяната на цялостната спортна култура по отношение на психичното здраве - как говорим за него, как ни е позволено да поискаме помощ и как помагаме на спортисти в нужда. Опитах се да стана моделът за подражание, от който 18-годишната Джеси се нуждаеше“, каза тя в изявление, след като обяви края на кариерата си.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Зимни спортове

Италианка спечели първия старт от СК по биатлон, Лора Христова е 23-а

Италианка спечели първия старт от СК по биатлон, Лора Христова е 23-а

  • 2 дек 2025 | 18:25
  • 676
  • 0
Спортният арбитражен съд отсъди в полза на Русия и Беларус за Зимната олимпиада

Спортният арбитражен съд отсъди в полза на Русия и Беларус за Зимната олимпиада

  • 2 дек 2025 | 15:27
  • 892
  • 6
Двама хокеисти на Сейнт Луис Блус ще отсъстват за дълъг период от време

Двама хокеисти на Сейнт Луис Блус ще отсъстват за дълъг период от време

  • 2 дек 2025 | 15:08
  • 452
  • 0
Сидни Кросби доближи рекорд на Марио Лемьо след два гола за победа на Питсбърг

Сидни Кросби доближи рекорд на Марио Лемьо след два гола за победа на Питсбърг

  • 2 дек 2025 | 09:15
  • 995
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 2 дек 2025 | 09:07
  • 437
  • 0
Залата за олимпийския хокей все още не е готова

Залата за олимпийския хокей все още не е готова

  • 1 дек 2025 | 19:08
  • 943
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Отлични намеси на Наумов отказаха Арда

Отлични намеси на Наумов отказаха Арда

  • 2 дек 2025 | 19:51
  • 11037
  • 16
Десет от Локо (Сф) с четвърта поредна победа като гост, Делев отпразнува подобаващо ефектен гол от воле

Десет от Локо (Сф) с четвърта поредна победа като гост, Делев отпразнува подобаващо ефектен гол от воле

  • 2 дек 2025 | 17:22
  • 21164
  • 24
Левски обяви четири контроли в Турция, "сините" се събират за първа тренировка на 4 януари

Левски обяви четири контроли в Турция, "сините" се събират за първа тренировка на 4 януари

  • 2 дек 2025 | 15:02
  • 17174
  • 11
ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

  • 2 дек 2025 | 14:18
  • 24223
  • 7
Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

  • 2 дек 2025 | 11:18
  • 36377
  • 44
Кръгът във Втора лига завърши с резултатни срещи

Кръгът във Втора лига завърши с резултатни срещи

  • 2 дек 2025 | 15:52
  • 34758
  • 15