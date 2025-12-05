Линдзи Вон се закани: Това беше само началото

Американската скиорка Линдзи Вон се подготвя усърдно за следващите си събития от Световната купа и голямото си олимпийско завръщане. Въпреки че само преди година изявленията ѝ звучаха по-скоро сензационно, отколкото осъществимо, специалистка по скоростните дисциплини оттогава успешно е участвала в 16 състезания и се завърна на подиума с едно второ място.

Завръщането на ски легендата вече е като приказка. Беше 2019 г., когато Линдзи Вон обяви, че ще прекрати активната си кариера след Световното първенство през февруари. Тогава тя се сбогува със ските, печелейки бронзов медал в спускането.

Тя обаче не беше доволна, но не заради цвета на ценния метал. След девет операции на коляното, скъсани връзки и частична протеза от титан и пластмаса, тя реши, че заслужава по-добър край. „Въпреки че постигнах страхотен резултат, на практика куцуках през финалната линия. Просто искам да застана на старта здрава и да опитам още веднъж, да дам всичко от себе си. Без нова колянна става със сигурност нямаше да го направя.“

Решаващ фактор за завръщането обаче е фактът, че олимпийските състезания се провеждат в Кортина. „Кортина е много специално място за мен, с което ме свързват много невероятни спомени. Казах си, че това е чудесна възможност да завърша кариерата си по различен, надявам се, по-позитивен начин, отколкото през 2019 г.“, заяви тя в интервю за Sport Bild.

В 16 състезания през изминалата зима тя балансираше между топ 10 и топ 20. Сезонът обаче завърши със сребърно място в супер-Г. „Мисля, че моето второ място в Сън Вали говори само за себе си. Това беше доста добър отговор за скептиците. И им казвам: Това беше само началото! Предстои ми цял сезон.“

Същевременно тя призна, че завръщането ѝ е било гладко и без усложнения. „Миналата зима беше като на люлка, веднъж горе, веднъж долу. Като цяло обаче успях да докажа, че все още мога да се състезавам с най-добрите. Дори стигнах до подиума.“

„И трябва да призная, че успях почти без тренировки и без сезонна подготовка! Сега имах много време за целенасочени тренировки. В съвсем различна форма съм. Затова шансовете ми сега са значително по-добри, отколкото ако Олимпийските игри се провеждаха още през февруари 2025 г.“

Тя е изключително доволна от лятната си подготовка, най-вече благодарение на тялото си, което понася натоварването както някога. „Изпълнявам същите тренировъчни дози като двадесетгодишни скиорки. Лятото във фитнеса беше отлично. Работих усилено и натрупах около шест килограма мускулна маса. Чувствам се силна и готова за сезона. Изключително щастлива съм, защото не съм се чувствала толкова добре от 2013 г., когато за първи път скъсах кръстна връзка.“

„В някои отношения наистина се чувствам като Терминатор. Вече няколко пъти ме сглобяваха наново. Всяка операция не ме направи непременно физически по-силна, но ме укрепи като човек. Научих се да преодолявам неуспехите и психически да се справям с всички контузии. Да имаш психическа устойчивост е важно за живота и в ски състезанията.“

Линдзи Вон ще се включи в състезанията от Световната купа в скоростната част на сезона, която стартира на 12 декември със спускане в швейцарския Санкт Мориц.

