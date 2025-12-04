Олимпийският огън за Милано-Кортина 2026 беше предаден на организаторите на церемония в Атина

Олимпийският огън за 25-ите Зимни игри през 2026 година в Италия беше предаден на организаторите на церемония, проведена на историческия бял мраморен стадион „Панатинейкос“ в Атина.

На събитието присъстваха президентът на Гръцкия олимпийски комитет (НОК) Исидорос Кувелос, президентът на Организационния комитет на Олимпийските и Паралимпийските игри през 2026 година Джовани Малаго и други официални лица.

Входът за стадиона, който може да побере до 45 хиляди зрители, беше безплатен, но дъждът отмени предварително планираното присъствие на голям брой ученици от целия регион.

Щафетата с олимпийския огън, която започна на 26 ноември в Древна Олимпия, родното място на Олимпийските игри, завърши на стадиона. Деветдневният маршрут на щафетата през Гърция премина 2200 км, пресичайки 23 области и седем региона.

В края на ритуала, върховната жрица, в чиято роля влезе известната гръцка актриса Мери Мина, предаде факела с олимпийския пламък на президента на гръцкия олимпийски комитет, който го връчи на организаторите на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо.

„Италия се гордее със своето олимпийско наследство . . . докато се готвим да напишем следващата глава в нашата олимпийска история“, каза Малаго.

Италия, която е сила в зимните спортове, за последно беше домакин на Зимните олимпийски игри през 2006 година в Торино.

Италианската част от щафетата с олимпийския огън ще започне в Рим точно два месеца преди церемонията по откриването - на 6 декември. Олимпийският пламък ще пътува из цяла Италия, включително островите Сардиния и Сицилия, както и Кортина д'Ампецо, където ще се проведат част от състезанията. Щафетата ще завърши на стадион „Сан Сиро“ в Милано на 6 февруари.

„Това ще бъде невероятно 63-дневно приключение .След две десетилетия чакане, олимпийският огън се завръща в Италия“, добави той, цитиран от Ройтерс.

Италианската олимпийска шампионка по тенис на двойки Дзамин Паолини беше един от последните факелоносци, носещи огъня на стадиона след деветдневната гръцка щафета.