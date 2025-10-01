Олимпийската шампионка в ски бягането Джеси Дигинс ще прекрати кариерата си след края на сезона

Популярни
  • 1 окт 2025 | 21:38
  • 808
  • 0
Олимпийската шампионка в ски бягането от Пьончан през 2018 Джеси Дигинс от САЩ ще прекрати професионалната си кариера след последното състезание за Световната купа през сезон 2025/26.

Състезанието ще е в американския зимен център Лейк Плесид. Тази новина съобщи в подкаста “Nouvelle Trace” асистентът на директора на Световната купа Симон Каприни.

Джесика Дигинс спечели Световната купа по ски бягане за трети път
"В САЩ, в Лейк Плесид ще бъде не само финалът на сезона на Световната купа, но краят на кариерата на Джеси Дигинс. За нея ще бъде приятно да се оттегли пред своята публика", коментира Каприни.

Дигинс, която бе на 24 години през 2018, тогава спечели олимпийското злато в отборния спринт. На Олимпиадата в Пекин през 2022 година американката спечели сребро на 30 км и бронз в индивидуалния спринт. Тя е и двукратна световна шампионка.

