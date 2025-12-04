Монреал излъга Джетс в дузпите, Йотингер направи 30 спасявания за чиста победа на Старс срещу Девилс

Монреал Канейдиънс е с три точки зад лидера в Атлантическата дивизия Тампа Бей след победа с 3:2 срещу Уинипег Джетс след дузпи.

Коул Кофийлд бе точен с единствения гол при дузпите и направи асистенция, а в редовното време попадения записаха Юрай Слафковски и Оливер Капанен.

Caufield scores first in the shootout. pic.twitter.com/06YSc7OuR5 — Marc Dumont (@MarcPDumont) December 4, 2025

Чешкият вратар Якуб Добеш отрази 29 от 31 удара за Хабс и допусна голове срещу Марк Шайфел и Кайл Конър, които са с по 14 през сезона.

Далас Старс съкрати на три точки пасива си от лидера в Централната дивизия Колорадо Аваланш, след като Джейк Йотингер направи 30 спасявания за 14-и шътаут в кариерата си при победа с 3:0 срещу Ню Джърси Девилс. Миро Хейсканен, Джейсън Робъртсън и Мико Рантанен бяха точни за тима от Тексас.

Jake Oettinger stretches the pad to rob Luke Glendening 🔥



(via @victoryplustv) pic.twitter.com/UIFKAKIb57 — BarDown (@BarDown) December 4, 2025

Първенецът в Тихоокеанската дивизия Анахайм Дъкс загуби с 0:7 срещу Юта Мамът в друг мач във от тази нощ. Джей Джей Петерка завърши с два гола и две асистенции, а останалите шайби вкараха Лоусън Краус, Дилан Гънтър, Иън Коул, Лиам О'Брайън и Клейтън Келър.