Монреал излъга Джетс в дузпите, Йотингер направи 30 спасявания за чиста победа на Старс срещу Девилс

Монреал Канейдиънс е с три точки зад лидера в Атлантическата дивизия Тампа Бей след победа с 3:2 срещу Уинипег Джетс след дузпи.
Коул Кофийлд бе точен с единствения гол при дузпите и направи асистенция, а в редовното време попадения записаха Юрай Слафковски и Оливер Капанен.
Чешкият вратар Якуб Добеш отрази 29 от 31 удара за Хабс и допусна голове срещу Марк Шайфел и Кайл Конър, които са с по 14 през сезона.
Далас Старс съкрати на три точки пасива си от лидера в Централната дивизия Колорадо Аваланш, след като Джейк Йотингер направи 30 спасявания за 14-и шътаут в кариерата си при победа с 3:0 срещу Ню Джърси Девилс. Миро Хейсканен, Джейсън Робъртсън и Мико Рантанен бяха точни за тима от Тексас.
Първенецът в Тихоокеанската дивизия Анахайм Дъкс загуби с 0:7 срещу Юта Мамът в друг мач във от тази нощ. Джей Джей Петерка завърши с два гола и две асистенции, а останалите шайби вкараха Лоусън Краус, Дилан Гънтър, Иън Коул, Лиам О'Брайън и Клейтън Келър.