Олимпийската шампионка в спускането аут за поне месец заради контузия

Олимпийската шампионка в спускането Корин Зутер ще бъде извън пистите в следващия месец заради падане, претърпяно по време на тренировка в Санкт Мориц, съобщиха от Швейцарската ски федерация.
31-годишната златна медалистка от Игрите в Пекин има мускулно разкъсване в крака, но за щастие травмата няма да ѝ попречи да участва на Олимпиадата в Милано и Кортина д'Ампецо през февруари.
"За щастие не се налага операция. Но очакваме да отнеме около месец, преди Корин Зутер отново да може да кара ски", заявиха от федерация.
Снимки: Gettyimages