  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Олимпийската шампионка в спускането аут за поне месец заради контузия

Олимпийската шампионка в спускането аут за поне месец заради контузия

  • 4 дек 2025 | 21:05
  • 563
  • 0
Олимпийската шампионка в спускането аут за поне месец заради контузия

Олимпийската шампионка в спускането Корин Зутер ще бъде извън пистите в следващия месец заради падане, претърпяно по време на тренировка в Санкт Мориц, съобщиха от Швейцарската ски федерация.

31-годишната златна медалистка от Игрите в Пекин има мускулно разкъсване в крака, но за щастие травмата няма да ѝ попречи да участва на Олимпиадата в Милано и Кортина д'Ампецо през февруари.

"За щастие не се налага операция. Но очакваме да отнеме около месец, преди Корин Зутер отново да може да кара ски", заявиха от федерация.

Снимки: Gettyimages

