Олимпийската шампионка в спускането аут за поне месец заради контузия

Олимпийската шампионка в спускането Корин Зутер ще бъде извън пистите в следващия месец заради падане, претърпяно по време на тренировка в Санкт Мориц, съобщиха от Швейцарската ски федерация.

Corinne Suter muss nach Trainingssturz in St. Moritz etwa einen Monat pausieren: 👉 https://t.co/wkxK4upo1B pic.twitter.com/CI8BOOMRP5 — SwissSkiTeam (@swissskiteam) December 4, 2025

31-годишната златна медалистка от Игрите в Пекин има мускулно разкъсване в крака, но за щастие травмата няма да ѝ попречи да участва на Олимпиадата в Милано и Кортина д'Ампецо през февруари.

Corinne Suter fell during downhill training in St. Moritz on Wednesday. Examinations at the Hirslanden Clinic in Zurich revealed a muscle fibre tear in her left lower leg, a contusion of the left knee joint, and a non-displaced fracture in the right hindfoot area.



Fortunately,… pic.twitter.com/To0BPfyKN3 — FIS Alpine (@fisalpine) December 4, 2025

"За щастие не се налага операция. Но очакваме да отнеме около месец, преди Корин Зутер отново да може да кара ски", заявиха от федерация.

Снимки: Gettyimages