Тони Кроос: Не искам да чувам, че липсвам на Реал Мадрид

Изминаха малко повече от 15 месеца, откакто Тони Кроос окачи бутонките. Въпреки това германецът остава повече от авторитетен глас, когато става дума за актуалните събития в Реал Мадрид. По време на събитие на своята „Академия Тони Кроос“ той говори за настоящето и бъдещето на „белия балет“.
„Реал Мадрид трябва да побеждава - започна Кроос. - Мен вече ме няма там. Те трябва да намерят начин да печелят с друг тип играчи. Не е по-добре или по-лошо, такова е положението и трябва да се побеждава така. Да се говори за тези, които са били преди, не помага на никого. Нямам нужда да ми казват, че им липсвам. Тръгнах си с усмивка и хубава титла.”
Бившият футболист избегна полемиките и увери, че не е човекът, който може да дава съвети на Чаби Алонсо: „Аз тренирам деца, така че в момента имам малко съвети за Чаби“.
Той направи и разграничение между халфовата линия, която формираше с Модрич и Каземиро, и настоящата на “белите”: „Това са две различни поколения и е важно да се адаптираш към това, с което разполагаш. Не казвам, че едното е по-добро от другото, просто са различен тип играчи, но това не означава по-добри или по-лоши. Това е друг начин на игра.“
Все пак той уточни: „Важно е да се адаптираш към футболистите, които имаш. Реал трябва да намери начин да печели с друг тип играчи. Предпочитам Мадрид да победи, за да спре този дебат“, визирайки дискусиите, които се водят след оттеглянето му.
Кроос беше попитан и за своя бивш съотборник Винисиус Жуниор и случващото се около бразилеца. Той не се поколеба да го похвали: „Вини пристигна на 17-18 години и беше прекрасно да се наблюдава неговото развитие. Беше грандиозно. След това идва напрежението, обстановката, и той може да се справя по-добре, мисля, че го знае, но трябва да погледнем нещата и от другата страна. Той все още е млад и му се струпват много неща, притискат го и понякога “излиза” от мача, но е прекрасно момче. Беше хубаво да споделям съблекалня с него. Не мога да кажа нищо лошо за него.“
В края на събитието той коментира и бъдещето си: „Щастлив съм там, където съм. Нямам план да кажа, че след десет години трябва да правя това или онова. Най-реалното е, че все още съм тук.“