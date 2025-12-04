Пет мача в НБА тази нощ

Тази нощ ще бъде от по-спокойните в НБА. Ще се изиграят само пет мача. Това обаче не означава, че няма да е интересно.

Битките започват в 02:00 часа с два мача. В първия Вашингтон Уизардс приема Бостън Селтикс.

По същото време е и друг доста по-любопитен двубой между Филаделфия 76 и Голдън Стейт Уориърс.

Следващите два мача са с начален час 02:30. Бруклин Нетс се надява да продължи възхода си в домакинството си на Юта Джаз.

Дербито на нощта обаче е между Торонто Раптърс и Лос Анджелис Лейкърс, като в Канада се очаква да бъде доста горещо.

Накрая е оставен мачът между Ню Орлиънс Пеликанс и Минесота Тимбъруулвс с начален час 03:00.