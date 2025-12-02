Християн Касабов лети над препятствията с медали и рекорди

В последните две години Християн Касабов се превърна в един от най-успелите български атлети. Касабов навърши 18 години на 22 ноември 2025-a и вече има два медала от европейски първенства за юноши под 18 години и под 20 години в техничната и атрактивна дисциплина 110 м с препятствия.

Варненецът завоюва бронз на шампионата на континента за юноши под 18 години в Банска Бистрица, Словакия, през 2024-а и сребърен медал на европейското първенство за юноши под 20 години в Тампере, Финландия, през 2025-а.

И в двата случая постави национални рекорди и вече държи върховите постижения на България:

на 60 м с препятствия (91,4 см) в зала със 7,84 (София),

на 60 м с препятствия (99,0 см) в зала със 7,79 (София),

на 110 м с препятствия (91,4) с 13,40 (1,2) – Банска Бистрица

и на 110 м с препятствия (99,0 см) с 13,31 (0,6) – Тампере.

Последният му рекорд на 110 м – 13,31, е най-бързото бягане на българин в тази дисциплина, макар и на височина на препятствията 99,0 см. За сравнение националният рекорд на мъжете на Живко Виденов (височина на хърдела – 1,04 м) е 13,33 (1,5) от 2000-а година.

Предизвикателствата за Християн Касабов през 2026 година са сериозни. Пълнолетният вече атлет подписа професионален договор с най-голямата фирма за спортна екипировка в света “Найки“, предстои му дипломиране в Националното училище по изкуствата във Варна, както и кандидатстване във висше учебно заведение. В плановете за следващата година са и взимане на шофьорска книжка, закупуване и управление на собствен автомобил.

Но най-важната част от графика за 2026-а са нови рекорди на хърделите с надграждане на резултатите и успешно участие на световното първенство за юноши и девойки под 20 години в Юджийн, Орегон – Меката на атлетиката в Съединените американски щати и централата на “Найки“.

Екип на списание “Атлетика“ завари Християн Касабов на 28 ноември на стадион “Младост“ във Варна в съвместна тренировка с най-добрия ни атлет в дисциплина 110 м с препятствия за мъже Станислав Станков. Двамата тренират в най-големия атлетически клуб в България – Супер спорт-Варна.

Касабов бе любезен да сподели с читателите на списание “Атлетика“ за досегашния му спортен път и подробности от тренировките и живота му.

Футбол, баскетбол, айкидо, плуване, конна езда, лека атлетика

Християн се ражда във Варна на 22 ноември 2007 г., а пет минути по-късно се появява и брат му близнак Виктор. Раждането е в седмия месец на бременността на майка им Ирина и близнаците прекарват близо два месеца в кувьози. Двамата имат и спортно ДНК в гените си. Бащата им Хари Касабов също е бил атлет в юношеските си години в дисциплината 800 м, а майка им се е занимавала с баскетбол.

Християн и Виктор се записват да тренират футбол и айкидо в детската градина, а след това в началните класове в училище опитват и от плуването, баскетбола и дори тренират конна езда на базата в с. Кичево. Никой от тези спортове не грабва Християн и той открива атлетиката едва на осем години.

“Един ден във втори клас тати ни заведе с брат ми в атлетическа зала“ – спомня си първата тренировка Касабов. – “Помолих го да ме заведе, защото един футболист от моя клас ме биеше на спринт. В залата директно ни посрещна тренера – Симеон Попхлебаров, който ни беше препоръчан от познати. Беше точно преди 10 години през есента на 2015 г. Първите, които видях в атлетиката, бяха тренерът и спринтьорът Радослав Гюров, който в момента тренира също с мен на стадиона. Значи вече десет години сме заедно.“

Християн и Виктор започват да се занимават с атлетиката в детските групи на Попхлебаров предимно с игри и щафети, а треньорът организира често и вътрешни състезания. Бъдещият рекордьор на препятствията печели първия си медал на детско състезание в София и започва да участва на многобоя на националните шампионати за момичета и момчета под 14 години.

През зимата на 2020 година Християн се класира 32-и на трибой в зала със 130 точки (8,89 на 60 м, 3,99 на скок дължина и 2:55,99 на 800 м) от 108 завършили атлети.

През лятото вече е 16-и на четирибоя, където има и препятствено бягане на 60 м. Хрис постига 10,17 секунди на хърделите, но това му стига едва за осмото място в тази дисциплина.

“800 метра ми беше неприятната дисциплина в многобоя. Бягах едвам, едвам под 3 минути“ – признава Християн за годините в многобоя. – “Препятствията ми бяха любими още от малък. Когато казах на родителите ми, че избирам тази дисциплина, те се засмяха и ми казаха: “Ти като малък и на равното се спъваше, а сега избираш препятствията…“

Но спринтът и препятствията стават основни дисциплини за варненеца, а треньорът Симеон не бърза с високите резултати, което води до успехите през последните две години.

Християн разкрива системата на тренировка, с която стига до националните рекорди и европейските медали: „В нашия отбор повечето атлетите учат в езикови гимназии и общински училища и тренираме по един път на ден. Тренировките ни са една идея по-леки от тези на другите, например, в спортните училища, които тренират двуразово на ден. Така мисля, че ние оставаме по-съхранени за състезателния период. На мен тази система ми пасва много добре и на състезанията съм в отлична кондиция. Две тренировки на ден правя само на тренировъчните лагери. Първият ми лагер с националния отбор беше през пролетта на 2023-а в Габрово.“

През 2023 година, само на 15 години, Християн е шампион на България на 60 м с препятствия в зала и на 110 м с препятствия на открито за юноши под 18 години и прави дебют в националния отбор на балканския шампионат за тази възраст с четвърто място в Сивас, Турция.

Навлизане в голямата атлетика и медали в Банска Бистрица и Тампере

Двете значими представяния на Християн, които го изстрелват в орбитата на най-добрите атлети на България, са европейските първенства за юноши през 2024-а и 2025-а година.

Огромния си потенциал Касабов загатва още в началото на 2024-а, когато едва на 16 години печели балканската титла на 60 м с препятствия в зала за юноши под 20 години в Белград, като побеждава атлети с две години по-големи от него. В сериите на европейското в Банска Бистрица довежда рекорда до 13,40. Покрива норматив и за световното първенство за юноши и девойки под 20 години в Лима, Перу, и там достига до полуфинал.

Сезон 2024 е шеметен с цели 25 старта от 21 януари в София до 30 август в Лима, Перу.

“Преди европейското първенство в Банска Бистрица бях в десетката в ранглистата и тренерът искаше само да вляза във финала на дисциплината“ – прави анализ на първия си голям успех Християн. – „Зимната балканиада ми даде увереност, че мога да бягам добре на европейското. Още там, в Белград, треньорът видя, че съм много спокоен и взех титлата без напрежение. Тогава фаворитът от Хърватия направи фаул старт, а след това спечелих без дори да съм очаквал и то с доста лоша техника. Така отидох в Словакия на европейското без излишно напрежение, направих рекорд и взех бронзов медал.

Първото предизвикателство пред младия препятственик идва през зимата на 2025-а, когато той е в страхотна форма и се готви за фурор на балканския шампионат в зала за юноши и девойки под 20 години, който е на 8 февруари в София. Българският отбор наистина прави фурор с пет титли и общо десет медала, но Хрис е извън отбора заради контузия на бедрото.

“Съжалявам, че не можах да участвам в София – казва Касабов. – “Много по-приятно щях да се чувствам, ако бях спечелил златния медал пред собствена публика, а не както беше през 2024-а в Белград.“

През лятото атлетът на Симеон Попхлебаров печели сребро на балканския шампионат за юноши и девойки под 20 години в Крайова, Румъния, а резултатът му преди еврофорума в Тампере го поставя на 17-о място в европейската ранглиста.

“Във Финландия се чувствах перфектно заради по-ниските температури. В Крайова и Велико Търново беше адска жега, което го нямаше на европейското. Тялото ми не издържа на жега и ставам сънлив, но когато е 20-23 градуса, се чувствам много добре. Така в Тампере получих идеалните условия и се възползвах. Дори очаквах, че ще спечеля медал и взех среброто с национален рекорд“ – обяснява Касабов за част от причините за успеха си във Финландия

Посланик на атлетиката заедно с рекордьора Живко Виденов

След триумфа на европейското първенство Християн приема поканата на Българската федерация по лека атлетика за участие като посланик на атлетиката в проекта „Атлетическа академия за деца“ на спортен лагер в Панагюрище, където има стотици млади атлети от цялата страна.

“Не се бях срещал отблизо с Живко до лагера в Панагюрище“ – разказа Християн. – “Само бях го виждал отдалеч и бях чувал за него от треньора ми. Живко ми каза, че според него съм бил най-техничният над препятствията на европейското първенство, което за мен е похвала. В Панагюрище направих и демонстрация на препятствията на децата, а после с Живко ги наблюдавахме.“

Иначе американецът Грант Холоуей е любимият атлет на Християн като доминиращ световен атлет на високите препятствия в последното десетилетие.

Бъдещи планове за образованието и атлетиката

Абитуриентският бал на Християн е на 25 май 2026 г. в курортен комплекс „Златни пясъци“, но всичко е свързано с тренировъчната програма за годината. Тогава талантът завършва училището по изкуствата във Варна със специалност „Рекламна графика“.

“За рождения ни ден с брат ми получихме като подарък шофьорски курсове от родителите ми“ – казва Касабов. – “След като завърша училище, твърдо оставам в България, защото знам, че треньорът ми е единственият, който може да ме развива на следващо по-високо ниво. Ще кандидатствам във Варненския свободен университет в специалността „Интериорен дизайн“. Ще уча задочно, за да мога да тренирам редовно. Всичките ми близки и приятели ме подкрепят в това ми решение. На световното първенство в Юджийн ще имам голяма конкуренция, но мисля, че ще бъде добре. Бягах вече и на мъжките препятствия с маратонки и треньорът каза, че се справям отлично.“

Християн обяснява и за тренировъчния си режим:

"Тренирам от 9:30 до 12:00 часа в понеделник, сряда и петък, а във вторник от 8:00 до 10:00, защото съм на училище в 11:00 часа. В четвъртък съм цял ден на училище и от 19:00 часа ходя на фитнес. В събота обикновено възстановявам.

Направих си и ДНК-профил, който се изготвя в Канада и Швейцария. Той е абсолютно персонализиран и ми дава обратна информация за начина ми на хранене, за тренировките и възстановяването, към какви контузии съм предразположен.“

Съдбата също дава знаци

Християн получава шега и от съдбата и то по много странен начин. Преди повече от 10 години двамата с брат му получават подаръци картини, които са в детската им стая. Картината на Виктор е самолет, а на Християн – кола. Оказва се, че регистрационният номер на колата е точно 1331 – времето, с което Християн печели сребърния медал на европейското първенство в Тампере… Той забелязва това преди седмица и бърза да го покаже на родителите и треньора си.

По логиката на съдбата през 2024-а той взима бронзов медал, следван от сребро през 2025-а, но златото липсва в колекцията му от големи първенства.

Християн Касабов вече държи четири национални рекорда, има два медала от най-престижни първенства. Той е член на най-големия атлетически клуб в България и вече е и част в една от най-елитните мениджърски атлетически групи в света, където е и двукратният олимпийски шампион на скок дължина Милтиадис Тентоглу (Гърция).

Треньорът на Християн – Симеон Попхлебаров, е отдаден изцяло на работата си, семейството го подкрепя безрезервно. Всички тези факти и натрупвания предвещават бляскаво бъдеще за младия варненец.

atletikabg.com