Община Провадия ще подкрепи леката атлетика в града

  • 2 дек 2025 | 17:26
  • 225
  • 0
В края на ноември кметът на община Провадия г-н Димо Димов прие представители на Българска федерация лека атлетика и атлетически клуб Филипид-Провадия. На срещата присъства президентът на клуб Филипид Марин Златев, Антон Бонов от БФЛА и един от най-изявените треньори на млади атлетически таланти Симеон Попхлебаров (Супер спорт – Варна), който живее в Провадия и пътува за Варна всеки ден, за да тренира стотици деца.

Темите на срещата бяха обновяване и създаване на сектори за хвърляния и изграждане на тартанова пътека в първи коридор на Градския стадион, на която да тренират местните атлети, както и популяризиране на спорта пред деца от началните класове в общината със занимания по “Детска атлетика“.

Г-н Димов разясни, че предложенията на атлетическата общност ще бъдат поставени на общинския съвет, а развитието на спорта е приоритет за общината. В Провадия се развиват основно спортовете футбол и лека атлетика.

На срещата бе обсъдено и да се създадат групи деца, които да тренират атлетика минимум три-четири пъти седмично.

Клуб Филипид-Провадия има успехи на национално ниво най-вече в дисциплините по хвърляния.

atletikabg.com

