  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Габи Томас с важна информация след месеци извън пистата заради контузия в ахилеса

Многократната олимпийска шампионка Габи Томас разкри подробности за завръщането си към състезанията, след като прекара три месеца извън пистата поради проблем с ахилеса. След няколкомесечно отсъствие, което я лиши от участие на Световното първенство по лека атлетика през 2025 г., настоящата олимпийска шампионка на 200 метра Габи Томас предостави дългоочаквана информация за завръщането си на пистата.

По време на възстановяването си Томас остана видима фигура в лекоатлетическата общност, присъствайки на важни събития като обявяването на новата лекоатлетическа лига Athlos 2025. Сега, с наближаването на новия сезон, тя е готова да насочи фокуса си отново към състезанията.

В скорошна публикация в социалните мрежи Томас потвърди, че официално започва своя тренировъчен режим след продължителната си почивка. "За тези, които питат – все още не съм започнала подготовката си за 2026 г. Започваме утре“, написа тя, сигнализирайки, че завръщането ѝ е неизбежно.

Предстоящият сезон е от голямо значение за Томас не само заради индивидуалните ѝ цели, но и като ключов участник в иновативната лига на Алексис Оханян, Athlos, чийто старт е насрочен за следващата година. Тя се присъединява към други изтъкнати атлети като Ша'Кари Ричардсън и Тара Дейвис-Удхол в подкрепа на новото начинание.

Наскоро Томас си припомни триумфалната си кампания на Олимпийските игри в Париж през 2024 г., където спечели впечатляващите три златни медала – на 200 м, 4x100 м и 4x400 м. Тя отдаде успеха си на години отдаденост и постоянство.

Размисли върху олимпийския успех "Бях издръжлива през последните много години; този медал беше резултат от години работа“, обясни Томас. "Мисля, че това, което ме отличава от другите атлети в спорта, е именно способността да се възстановявам след загуба, способността да се уча от всяка изминала година и да остана последователна, отдадена и мотивирана, и това се отплати.“

Тя също така се върна към опита си от предишните Олимпийски игри, подчертавайки личното значение на първия си медал.

"Олимпиадата в Токио беше толкова страхотно преживяване за мен. Влязох в състезанието изненадващо като фаворит за златото, а спечелих бронз на 200 метра. Мисля, че много хора го възприемат като провал за мен, но аз обичам този медал; той е любимият ми“, заяви тя.

Томас поясни, че въпреки последвалите златни медали, бронзът от Токио остава специален, защото е утвърдил статута ѝ на състезател от световна класа на пистата.

Снимки: Imago

