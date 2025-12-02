Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Срещу ужасно много пари може да си купите част от историята на БМВ М

Срещу ужасно много пари може да си купите част от историята на БМВ М

  • 2 дек 2025 | 16:15
  • 151
  • 0
Срещу ужасно много пари може да си купите част от историята на БМВ М

Продава се първото БМВ 3.0 CSL - първият автомобил, създаден през 1972 година от новото тогава подразделение на баварската компания - БМВ М. Това е достатъчно, за да говорим за рядък автомобил. Който обаче е и още по-ценен, защото в случая става въпрос за колата, използвана за развитие на модела, която носи означението Werks, а от този модел тези автомобили са точно 21 бройки. Това е първата.

В БМВ М са сглобили този автомобил - Е9/R1, в края на 1972 и началото на 1973 година, като 11 от тези споменати 21 състезателни коли са използвани от заводския отбор на БМВ. Въпросният Е9/R1 е използван и за развитие на известния Batmobile аеропакет.

Китайци ще връщат Лотус във Формула 1
Китайци ще връщат Лотус във Формула 1

Колата, която се продава е участвала в състезания, но от БМВ Моторспорт я продават в края на 1973 година на американски отбор, който участва през 1974 в техния шампионат IMSA. Но в края на 1974 година тимът продава всичките си коли и се оттегля от спорта.

В началото на 80-те години този автомобил се оказва в колекцията на БМВ, а в средата на 90-те години колата стига до настоящия й собственик. След това автомобилът е подложен на тотална реставрация, като основната цел е била да бъде запазено всичко оригинално по колата.

Голямото завръщане на състезателното 3.0 CSL стана по време на Фестивала на скоростта в Гудууд през 2021, където колата участва в “планинското състезание”, като беше във версията, в която е била преди да бъде хомологирана.

Продадоха състезателно БМВ на Валентино Роси за почти 650 000 евро
Продадоха състезателно БМВ на Валентино Роси за почти 650 000 евро

Преди няколко години БМВ почете 3.0 CLS с ограничена серия на актуалния 3.0 CSL, който получи названието “преродения Batmobile”. Серията наистина се оказа колекционерска - само 50 коли, задвижвани от 3-литровия 6-цилиндров редови бензинов двигател с мощност 553 конски сили и механична скоростна кутия.

Оригиналният 3.0 CLS се продава с по-голям мотор - 3,5-литров редови шестак с мощност над 400 конски сили и определено ще е вълнуваща за каране кола. Що се отнася до цената, то БМВ М ще я дефинира за всеки, който има сериозен интерес и успее да го дефинира в специален мейл до компанията. Отговорът ще е с много нули, но пък определено си струва.

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Фернандо Алонсо ще става баща?

Фернандо Алонсо ще става баща?

  • 2 дек 2025 | 13:37
  • 1161
  • 0
В Макларън фатално са подценили темпото на Верстапен

В Макларън фатално са подценили темпото на Верстапен

  • 2 дек 2025 | 13:29
  • 1111
  • 0
Шефът на Ред Бул останал “много изненадан” от грешката на Макларън

Шефът на Ред Бул останал “много изненадан” от грешката на Макларън

  • 2 дек 2025 | 12:59
  • 782
  • 0
В Макларън ще обсъждат заповеди от бокса за Абу Даби

В Макларън ще обсъждат заповеди от бокса за Абу Даби

  • 2 дек 2025 | 12:47
  • 1470
  • 1
Шампионът във Формула 2 се присъедини към програмата на Макларън

Шампионът във Формула 2 се присъедини към програмата на Макларън

  • 2 дек 2025 | 11:18
  • 1129
  • 0
Люис Хамилтън: Имам много бележки за нещата, които трябва да подобрим

Люис Хамилтън: Имам много бележки за нещата, които трябва да подобрим

  • 2 дек 2025 | 11:08
  • 1082
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Монтана 0:1 Локо (Сф), Спас Делев бележи от воле с шут от над 20 метра и го отпразнува подобаващо

Монтана 0:1 Локо (Сф), Спас Делев бележи от воле с шут от над 20 метра и го отпразнува подобаващо

  • 2 дек 2025 | 16:23
  • 5289
  • 5
Левски обяви четири контроли в Турция, "сините" се събират за първа тренировка на 4 януари

Левски обяви четири контроли в Турция, "сините" се събират за първа тренировка на 4 януари

  • 2 дек 2025 | 15:02
  • 6604
  • 3
ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

  • 2 дек 2025 | 14:18
  • 12730
  • 4
Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

  • 2 дек 2025 | 11:18
  • 25314
  • 32
Валенсия, Атлетико и Селта изразиха подкрепата си към Любо Пенев

Валенсия, Атлетико и Селта изразиха подкрепата си към Любо Пенев

  • 2 дек 2025 | 13:43
  • 8788
  • 12
Кръгът във Втора лига завърши с резултатни срещи

Кръгът във Втора лига завърши с резултатни срещи

  • 2 дек 2025 | 15:52
  • 28292
  • 13