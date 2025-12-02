Срещу ужасно много пари може да си купите част от историята на БМВ М

Продава се първото БМВ 3.0 CSL - първият автомобил, създаден през 1972 година от новото тогава подразделение на баварската компания - БМВ М. Това е достатъчно, за да говорим за рядък автомобил. Който обаче е и още по-ценен, защото в случая става въпрос за колата, използвана за развитие на модела, която носи означението Werks, а от този модел тези автомобили са точно 21 бройки. Това е първата.

В БМВ М са сглобили този автомобил - Е9/R1, в края на 1972 и началото на 1973 година, като 11 от тези споменати 21 състезателни коли са използвани от заводския отбор на БМВ. Въпросният Е9/R1 е използван и за развитие на известния Batmobile аеропакет.

The #BMW 3.0 CSL Batmobile in full Jagermeister livery still holds the attention of everyone at #FOS. It can still shift as well! One of the all time great machines from Bavaria. pic.twitter.com/EvlJy7iwWS — Goodwood Road & Racing (@GoodwoodRRC) July 16, 2024

Колата, която се продава е участвала в състезания, но от БМВ Моторспорт я продават в края на 1973 година на американски отбор, който участва през 1974 в техния шампионат IMSA. Но в края на 1974 година тимът продава всичките си коли и се оттегля от спорта.

В началото на 80-те години този автомобил се оказва в колекцията на БМВ, а в средата на 90-те години колата стига до настоящия й собственик. След това автомобилът е подложен на тотална реставрация, като основната цел е била да бъде запазено всичко оригинално по колата.

Голямото завръщане на състезателното 3.0 CSL стана по време на Фестивала на скоростта в Гудууд през 2021, където колата участва в “планинското състезание”, като беше във версията, в която е била преди да бъде хомологирана.

Преди няколко години БМВ почете 3.0 CLS с ограничена серия на актуалния 3.0 CSL, който получи названието “преродения Batmobile”. Серията наистина се оказа колекционерска - само 50 коли, задвижвани от 3-литровия 6-цилиндров редови бензинов двигател с мощност 553 конски сили и механична скоростна кутия.

Оригиналният 3.0 CLS се продава с по-голям мотор - 3,5-литров редови шестак с мощност над 400 конски сили и определено ще е вълнуваща за каране кола. Що се отнася до цената, то БМВ М ще я дефинира за всеки, който има сериозен интерес и успее да го дефинира в специален мейл до компанията. Отговорът ще е с много нули, но пък определено си струва.

The 3.0 CSL was BMW’s original homologation special, designed to dominate touring car racing.

Lightweight panels, aggressive aero, and a straight-six engine made it a weapon on track.

Nicknamed the “Batmobile” for its wild rear wing, it cemented BMW Motorsport’s reputation in… pic.twitter.com/XW5nqws2yL — Autowelt (@1Percenterer) August 21, 2025