Продадоха състезателно БМВ на Валентино Роси за почти 650 000 евро

Състезателният автомобил БМВ М4 GT3, с който легендата на MotoGP Валентино Роси дебютира в „24 часа на Льо Ман“ беше продаден на търг за 646 250 евро, доста над очакваната цена.

Роси сложи край на кариерата си в мотоциклетизма през 2021 година, след което се насочи към пистовите състезания с автомобили. Роси започна с WRT в GT World Challenge Европа, а след това прогресира със същия отбор и в Световния шампионат за издръжливост.

From The Doctor Himself.



Valentino Rossi introduces the very BMW M4 GT3 he raced across Europe, Le Mans, and Bathurst. Offered directly from BMW M Motorsport and preserved in its authentic end-of-race condition, this #46 machine carries victories, podiums, and Rossi’s legacy… pic.twitter.com/WxYWIUfC6Q — RM Sotheby's (@rmsothebys) October 16, 2025

С въпросното М4 GT3 Роси се състезава от 2023 до началото на 2025, а през уикенда колата излезе на търг на RM Sotheby’s в Мюнхен. Автомобилът е с номер на шасито 22-046 и е състезателния номер на Роси от MotoGP – 46, като продавач беше БМВ М Моторспорт.

С този автомобил Роси спечели „Пътят към Льо Ман“, победа на „Мизано“ в GT World Challenge Европа плюс още два подиума в шампионата и 4-о място в дебюта на Вале в WEC в Катар през 2024.

Misano victory. Le Mans drama. Bathurst glory.



Across a 27-race career, this BMW M4 GT3 cemented Valentino Rossi’s four-wheel reputation with wins, class podiums, and unforgettable drives. Now, for the first time, collectors have the chance to own the exact car that defined… pic.twitter.com/bTuIhtPhZO — RM Sotheby's (@rmsothebys) October 8, 2025

Последното състезание на колата се оказа „12 часа на Батърст“ през 2025, като автомобилът се продаваше в състоянието, в което е завършил на „Маунт Панорама“. Победата в Австралия спечелиха Роси, Максим Мартен и Рафаеле Марчиело.

С 27 състезания, за това М4 GT3 прогнозата за цена беше около 435 000, но при наддаването цената се оказа с над 200 000 евро по-висока.