Иван Иванов: Имаме много път да извървим

Етър постигна трета победа през сезона във Втора лига, след като надигра убедително Марек с 4:1 и по този начин се придвижи на 12-о място в класирането, но вече има преднина от 6 точки над застрашените от изпадане.

"Виолетовите" изиграха може би най-силния си двубой и освен четирите гола, можеха да вкарат и още. Над всички беше преотстъпеният от Левски перничанин Стивън Стоянчов, който вкара две от попаденията, а също така можеше да бъде дадена и дузпа за фаул срещу него. Старши треньорът на тима Иван Иванов обаче остава спокоен и обран в емоциите си, като осъзнава и проблемите, които имат.

Етър разпиля Марек на "Ивайло"

"Това е просто един мач от целия път, още не сме мръднали напред, имаме нашите проблеми. В последните си четири домакинства вкарваме поне по 3 гола - това показва, че стилът, който налагаме, ще ни даде предимство в атака, но имаме да чистим твърде много неща. Опитваме се с контрола върху топката и с доминирането на терена да не бъдем толкова уязвими в защита, но още не можем да го постигнем. Имаме страшно много път да извървим.

Момчетата разпознават много добре ситуациите и моментите, просто отиграванията им не са прецизни. Но вторият гол днес е нещо, което искам да виждам много по-често. Все пак е похвално за играчите, че се стараят и трудят в тежка ситуация с треньор като мен, който ги кара да поемат рискове. Те са много натоварени психически, донякъде се справят, понякога ми късат нервите. Има и много хубави неща, за които ги хваля. Не ме разбирайте погрешно: аз съм доволен, доволен съм. Просто съм много здраво стъпил на земята и този мач не може да ме заблуди. Момчетата са много млади и още не са съвсем готови да носят този товар, който им поставям, но се стараят.

Вече дадохме път на 4-5 юноши от нашата школа, аз съм тук, за да дам на момчетата друга гледна точка за футбола, защото ми е омръзнала сивотата на мачовете в България. Всички ме мислят за ненормален, за луд и рисков, но отборите в Европа играят по тази начин. Децата имат потенциал, но не го разгръщат на сто процента и трябва да променим това", сподели Иванов.