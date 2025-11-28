Популярни
  Етър
  2. Етър
  Етър се справи с Лудогорец II като гост

  28 ное 2025 | 16:00
С гол на халфа Георги Иванов Етър спечели с 1:0 гостуването си на Лудогорец II в Разград в отложен двубой от 16-ия кръг на Втора лига. Така “болярите” записаха втора поредна победа, която го приближи до средата на класирането.

Първото полувреме не донесе голове. В сравнително равностойната игра етърци имаха териториален превес и създадоха няколко положения. В 24-ата минута след центриране от корнер Тома Ушагелов стреля, но вратарят спаси.

Втората част започна с гол за „болярите“ – в 52-ата минута Георги Александров изведе от дълбочина Георги Иванов, той пое топката и с удар в обратния ъгъл откри резултата – 0:1. Само след минута пак той можеше да удвои, след като получи пас от фланга от Мартин Николов и стреля, но вратарят се справи.

В 84-ата минута Етър остана с човек по-малко, след като реферът показа втори жълт картон на Димитър Илиев.

След този успех великотърновци се изкачват до 11-ото място в класирането с актив от 19 точки. Лудогорец II е 13-ти с 16 пункта.

