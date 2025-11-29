Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  Гьоко: ЦСКА бе много по-добър и 100% ефективен, ние изпуснахме две-три чисти положения

Гьоко: ЦСКА бе много по-добър и 100% ефективен, ние изпуснахме две-три чисти положения

  • 29 ное 2025 | 20:05
  • 405
  • 0

Наставникът на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски призна след поражението с 0:4 от ЦСКА, че "червените" са били много по-добър отбор от неговия тим. Въпреки това "соколите" са имали две-три стопроцентови положения и при тяхното реализиране е можело да се стигне и до друг развой на срещата.

"Трудно е да се говори, когато си загубил с 0:4 у дома. ЦСКА бе много по-добър, заслужено ни победи. Показа класа. Мачът започна интересно, с положения и пред двете врати.

Ако за нещо трябваше да бъдем готови, то е за удари от всички техни играчи. Етоо има силен удар и седи на 16-ия метър.

ЦСКА промени малко формацията и се опитах да поразместя нашите, да ги организирам. Много бързи два гола с удари над 16 метра, които трудно се спасяват от всеки вратар, не само от Ковальов. Опитахме и през второто полувреме. До техния трети гол пробвахме да направим мача по-интересен, но след него всичко свърши. ЦСКА бе много по-добър и по-бърз от нас.

Лозев беше с температура и не можеше да играе, Петрашило пропусна мача заради картони.

Първото полувреме имахме две-три стопроцентови положения. Казах им на полувремето, че трябва да шутира този в най-добрата ситуация. Имахме много положения, но не вкарахме, а ЦСКА бе ефикасен на 100%.

Не бяхме подготвени както трябва. И много други големи отбори губят с такъв резултат. Трябва психологически и тактически да играем по-умно, за да не се получава такъв резултат. Съжалявам за хората, имаше много публика. Трудно е за треньор да губи с такъв резултат", каза Гьоко Хаджиевски.

