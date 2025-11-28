Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Загубата от Челси ще доведе до успешен сезон за Барселона, вярва Лапорта

Загубата от Челси ще доведе до успешен сезон за Барселона, вярва Лапорта

  • 28 ное 2025 | 18:01
  • 205
  • 0

Президентът на Барселона Жоан Лапорта е оптимист, че тимът ще отговори адекватно на поражението с 0:3 от Челси в Шампионската лига във вторник.

“Говорих с треньора Ханзи Флик на прибиране от Лондон - заяви босът на клуба. - Допадна ми както неговата реакция, така и тази на отбора. Смятам, че тази загуба ще бъде повратната точка за нас (към по-добро - б.р.)”.

“Един лош резултат в историята ни често после води до успешен сезон. Сигурен съм, че така ще бъде и сега”, добави Лапорта.

В Ла Лига Барса е само на точка зад Реал Мадрид, в Шампионската лига е с две поражения след пет кръга и 7 точки, а тимът все още не е започнал участието си в турнира за Купата на краля на Испания.

