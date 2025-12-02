Популярни
Министър Пешев награди медалистите от Европейското първенство по бокс

  • 2 дек 2025 | 14:08
Министър Пешев награди медалистите от Европейското първенство по бокс

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев награди с почетни плакети медалистите от Европейското първенство по бокс до 23 години в Будапеща. Българските състезатели спечелиха три медала и заеха третото място в крайното класиране по отличия в мъжката надпревара. С европейската титла в категория до 60 кг триумфира Радослав Росенов, а Викторио Илиев (65 кг) и Уилиам Чолов (80 кг) завоюваха сребърни медали.

„От сърце ви благодаря за емоциите и гордостта, с които заредихте България. Вашите постижения доказват, че упоритият труд и добрата работа на състезатели, треньори и федерация дават резултат“, заяви министър Пешев.

Той връчи почетни плакети и на треньорите Жоел Аррате, Валентин Поптолев и Александър Александров.

Председателят на федерацията Красимир Инински благодари за подкрепата на ММС към българския бокс и Европейското първенство през 2026 г., на което страната ни ще бъде домакин.

Министър Пешев изрази увереност, че БФ Бокс ще се справи отлично с организацията на шампионата, а спортистите ни ще спечелят множество медали на родна земя.

