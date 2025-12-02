Компани смята напрежението в Байерн при мачовете за Купата за добре дошло

Наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани говори пред медиите преди гостуването от 1/8-финалите на Унион (Берлин) за Купата на Германия.

„Разбира се, че искам да се завърна в Берлин и след този мач. Винаги можеш да кажеш, че искаш да спечелиш всичко, но за това се изисква работа и правилна нагласа. Ако утре покажем колко сме жадни за финала, тогава ще имаме добър шанс“, каза белгиецът.

Kompany on the pressure to win tomorrow and advance: "It's good pressure. At the end of the season, we'd like to have this pressure again, even more. We want to put in a good performance and win - we're prepared for anything, for 90 minutes or another 30. It's positive pressure.… pic.twitter.com/HnGU8XlZTk — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 2, 2025

Байерн (Мюнхен) не е стигал до финала на Купата от 2020 г., когато спечели трофея. През последните пет сезона баварците бяха елиминирани три пъти още във втория кръг на надпреварата, но Компани каза, че това напрежение е добре дошло.

"Това е хубаво напрежение. В края на сезона искаме да усетим същото напрежение, дори повече. Искаме да изиграем добър мач и да спечелим – готови сме за всичко“, добави 39-годишният специалист.

Kompany on lessons learned from the 2-2 draw against Union in the Bundesliga ahead of tomorrow: "What we showed in the last five minutes against Union, we can do again tomorrow. We did that now against St. Pauli as well. It's a knockout game against a physically strong team.… pic.twitter.com/ykw9BzkUVU — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 2, 2025

Унион (Берлин) е единственият отбор, който успя да спечели точка срещу Байерн в Бундеслигата от началото на сезона, задържайки германския шампион до равенство при 2:2 на 8 ноември.

"Можем отново да направим това, което показахме в последните пет минути срещу Унион. Това е мач за директна елиминация срещу физически силен отбор. Унион ще се надява да получи своя шанс“, добави Компани.

Kompany on conceding the first goal in the last 4 games: "We started the season by scoring three goals in the first twenty minutes. It was to be expected that would change. But going behind is something we're working on, putting a greater focus on. I still think it's normal… pic.twitter.com/0N56j0fQJQ — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 2, 2025

Той също допълни, че левият бранител Алфонсо Дейвис остана извън сметките, след като скъса връзки на коляното в края на март и още се възстановява.

Компани коментира и факта, че в последните 4 мача Байерн допуска първи попадение: "Започнахме сезона като вкарахме три гола в първите двадесет минути. Очакваше се това да се промени. Но изоставането е нещо, върху което работим, като се фокусираме повече върху това. Все още мисля, че това са нормални обстоятелства, но ако започне да се превръща в модел, ще трябва да работим върху това да го преодолеем. Но в последните двадесет мача обикновено водехме с 3:0 след 20 минути; това се случваше много по-често".

Снимки: Imago