Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Лопес срещу Стивънсън в края на януари 2026-а

Лопес срещу Стивънсън в края на януари 2026-а

  • 2 дек 2025 | 13:02
  • 268
  • 0
Лопес срещу Стивънсън в края на януари 2026-а

Теофимо Лопес ще защитава титлата си на WBO в категория „супер лека“ срещу Шакур Стивънсън на 31 януари в Ню Йорк, съобщи списание "Ринг".

Това беше една от най-слабо пазените тайни в бокса – Лопес и Стивънсън водеха преговори от месеци, но официалното обявление дойде днес за този дългоочакван сблъсък. Както BoxingScene съобщи в събота, Еди Хърн ще промотира галавечерта от името на The Ring/Riyadh Season, а събитието ще се проведе в Ню Йорк, като мястото ще бъде потвърдено допълнително.

Шакур Стивънсън, световен шампион на WBC в лека категория с рекорд 24-0 (11 KO), ще се качи от 61 кг нагоре и ще се опита да спечели титла в четвърта различна теглова дивизия. Непобеденият американец не е влизал в ринга след впечатляващата си победа над Уилям Сепеда през юли.

Това ще бъде и втори мач на Лопес, подкрепен от Саудитска Арабия, след участието му в сравнително слабо приетото шоу на "Ринг" на Таймс Скуеър през май. Лопес (22-1, 13 KO) тогава водеше преговори с Riyadh Season за мач с Девин Хейни, но разговорите се разпаднаха в последния момент. Вместо това, Хейни стана световен шампион на WBO в полусредна категория, след като победи Брайън Норман-младши по точки на 22 ноември.

Двубоят със Стивънсън представлява едно от най-големите имена, което Стивънсън преследва от напускането си на Top Rank. Единствената загуба на Лопес беше шокиращото поражение от Джордж Камбосос през 2021 г. Той вече е печелил световни титли както в лека (61 кг), така и в супер лека (63.5 кг) категория.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Отборът на "Арена спорт" с най-много медали на турнира "Божилова къп"

Отборът на "Арена спорт" с най-много медали на турнира "Божилова къп"

  • 2 дек 2025 | 12:07
  • 320
  • 0
Жоел Арате: 2026 година ще е много важна за нас

Жоел Арате: 2026 година ще е много важна за нас

  • 2 дек 2025 | 11:58
  • 1021
  • 0
Треньорски семинар по джудо предстои в Пазарджик през уикенда

Треньорски семинар по джудо предстои в Пазарджик през уикенда

  • 2 дек 2025 | 11:46
  • 397
  • 0
Красимир Инински: Неслучайно България е домакин на Европейското по бокс

Красимир Инински: Неслучайно България е домакин на Европейското по бокс

  • 2 дек 2025 | 11:26
  • 1915
  • 0
Българските кикбоксьори се върнаха с куп медали от Световното в Абу Даби

Българските кикбоксьори се върнаха с куп медали от Световното в Абу Даби

  • 1 дек 2025 | 17:05
  • 1323
  • 0
България е домакин на Европейското първенство по бокс за мъже и жени 2026 година

България е домакин на Европейското първенство по бокс за мъже и жени 2026 година

  • 1 дек 2025 | 17:01
  • 3664
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

  • 2 дек 2025 | 14:18
  • 3807
  • 1
11-те на Монтана и Локо (Сф)

11-те на Монтана и Локо (Сф)

  • 2 дек 2025 | 14:38
  • 311
  • 0
Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

  • 2 дек 2025 | 11:18
  • 18829
  • 24
Интригуваща среща на Арда и Ивелин Попов с Ботев

Интригуваща среща на Арда и Ивелин Попов с Ботев

  • 2 дек 2025 | 08:00
  • 7479
  • 9
Валенсия, Атлетико и Селта изразиха подкрепата си към Любо Пенев

Валенсия, Атлетико и Селта изразиха подкрепата си към Любо Пенев

  • 2 дек 2025 | 13:43
  • 3207
  • 2
Втора лига на живо: втори гол в Разград

Втора лига на живо: втори гол в Разград

  • 2 дек 2025 | 14:00
  • 25302
  • 11