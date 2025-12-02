Лопес срещу Стивънсън в края на януари 2026-а

Теофимо Лопес ще защитава титлата си на WBO в категория „супер лека“ срещу Шакур Стивънсън на 31 януари в Ню Йорк, съобщи списание "Ринг".

💥 STARTING OFF 2026 WITH A BANGER 💥



‼️ ANNOUNCED: Teofimo Lopez will defend his Ring and WBO junior welterweight world titles against Shakur Stevenson on January 31st, 2026, headlining The Ring VI in New York City, exclusively on DAZN 🔥 pic.twitter.com/EuV0Yuzoen — Ring Magazine (@ringmagazine) December 1, 2025

Това беше една от най-слабо пазените тайни в бокса – Лопес и Стивънсън водеха преговори от месеци, но официалното обявление дойде днес за този дългоочакван сблъсък. Както BoxingScene съобщи в събота, Еди Хърн ще промотира галавечерта от името на The Ring/Riyadh Season, а събитието ще се проведе в Ню Йорк, като мястото ще бъде потвърдено допълнително.

Шакур Стивънсън, световен шампион на WBC в лека категория с рекорд 24-0 (11 KO), ще се качи от 61 кг нагоре и ще се опита да спечели титла в четвърта различна теглова дивизия. Непобеденият американец не е влизал в ринга след впечатляващата си победа над Уилям Сепеда през юли.

Teofimo Lopez and Shakur Stevenson will meet in a 140-pound clash on Jan. 31 in New York, Turki Alalshikh announced Monday.



Lopez (21-1, 13 KOs) will put his WBO junior welterweight title on the line against Stevenson (24-0, 11 KOs), who will make his debut at junior… pic.twitter.com/cnLMxjDVrR — ESPN Ringside (@ESPNRingside) December 1, 2025

Това ще бъде и втори мач на Лопес, подкрепен от Саудитска Арабия, след участието му в сравнително слабо приетото шоу на "Ринг" на Таймс Скуеър през май. Лопес (22-1, 13 KO) тогава водеше преговори с Riyadh Season за мач с Девин Хейни, но разговорите се разпаднаха в последния момент. Вместо това, Хейни стана световен шампион на WBO в полусредна категория, след като победи Брайън Норман-младши по точки на 22 ноември.

Двубоят със Стивънсън представлява едно от най-големите имена, което Стивънсън преследва от напускането си на Top Rank. Единствената загуба на Лопес беше шокиращото поражение от Джордж Камбосос през 2021 г. Той вече е печелил световни титли както в лека (61 кг), така и в супер лека (63.5 кг) категория.