  2. Снукър
  3. Първа сензация в UK Championship, победителят посвети успеха на покойния си баща

Първа сензация в UK Championship, победителят посвети успеха на покойния си баща

  • 2 дек 2025 | 10:36
  • 123
  • 0
Първа сензация в UK Championship, победителят посвети успеха на покойния си баща

Емоционалният Скот Доналдсън постигна впечатляваща победа с 6:1 над световния №7 Марк Алън и се класира за осминафиналите на Шампионата на Обединеното кралство.

Бащата на Доналдсън – Хектор – почина миналия месец, а играчът от Пърт беше в сълзи, когато излезе на арената тази вечер, придружен от песента Babylon на Дейвид Грей – един от любимите изпълнители на баща му.

Победата продължава забележителната серия на световния №52. В последния квалификационен кръг той направи сензационен обрат, за да стигне до Йорк – Доналдсън заличи изоставане от 0:5 срещу световния шампион за 2015 г. Стюърт Бингам и спечели с 6:5.

Въпреки едностранния резултат тази вечер, разпокъсаният характер на фреймовете означаваше, че това все пак беше оспорван двубой. При 2:0 за Доналдсън, третият фрейм продължи 59 минути, преди шотландецът да го затвърди за 3:0. Алън отговори със серия от 57, с която намали на 3:1 преди интервала.

След подновяването Доналдсън взе два поредни фрейма, продължили над 45 минути, а в седмия спечели на черната, с което затвори мача. Той стисна юмрук след последната топка. Сега Доналдсън ще се изправи срещу китайската легенда Динг Дзюнхуей.

„В крайна сметка това е просто игра. Това не е въпрос на живот и смърт. След всичко, през което минах, мога да кажа кое е наистина важно. Когато напрежението се появи, си казвам, че това е снукър, просто трябва да играя“, каза 31-годишният Доналдсън.

„Бях добре, докато не стигнах горе до стълбите – последния път, когато бях в тази зала, беше с баща ми. Това бяха силни емоции. Тежко е, но след като взех първия фрейм, вече бях наред. Всеки мач е различен. При техниката ми има много движение в ударите, но ако го контролирам, мога да играя прилично. Но не е само до мен – зависи и как играе опонентът. Очаквам с нетърпение да играя срещу Динг“.

На другата маса Джанг Анда направи великолепен обрат срещу Гари Уилсън, побеждавайки го с 6:5, за да си осигури среща със световния шампион Джао Синтонг.

Йорк е щастливо място за Джанг – миналата година той направи 147 в турнира. Тази година също премина успешно квалификациите, като накрая победи Тепчая Ун-Ну.

При резултат 3:3 серии от 65 и 91 дадоха на Уилсън преднина 5:3 и той беше на крачка от победата.

Джанг спечели напрегнатия девети фрейм, а след това направи впечатляваща 77-ца, за да доведе мача до решителен фрейм. Там той контролираше играта и заслужено затвори мача.

„През целия мач се чувствах психически стабилен и не мислех прекалено за резултата. Дори при 3:5 просто чаках да ми даде шанс – и бях готов да го взема. Така успях да се върна. Нямам големи очаквания за следващия кръг. Щом сме двама китайски играчи, вече сме гарантирали място на четвъртфинал, което е чудесно. Надявам се само да направим добър мач и да не е едностранен – особено не срещу мен“, коментира Джанг.

