  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Донован Мичъл се развилня с 43 точки, Кливланд не пощади Индиана

Донован Мичъл се развилня с 43 точки, Кливланд не пощади Индиана

  • 2 дек 2025 | 10:35
  • 96
  • 0
Донован Мичъл се развилня с 43 точки, Кливланд не пощади Индиана

Кливланд Кавалиърс надигра финалиста от миналия сезон Индиана Пейсърс със 135:119 като гост в среща от НБА. Донован Мичъл впечатли с 43 точки при стрелба 16 от 27, към които добави 6 асистенции и 9 борби. Джейлън Тайсън се отчете с „дабъл-дабъл“ с 27 точки и 11 борби, при висока успеваемост на стрелбата от игра (10-13).

Отборът от Охайо вече е с баланс от 13 победи и 9 загуби и е шести на Изток.

За тима на Пейсърс, който е с баланс 4-17 и бележи значителен спад в представянето си този сезон, Паскал Сиакам отбеляза 26 точки и 7 борби. Андрю Нембхард добави 21 точки и 6 асистенции, а Гарисън Матюс влезе с 15 точки от пейката. Възпитаниците на Рик Карлайл не могат да разчитат на звездния си съотборник Тайрийз Халибъртън, който пропуска целия сезон след операция на ахилеса, а това оказва сериозно влияние на амбициите им. През лятото тимът се раздели и с центъра Майлс Търнър, който подписа с Милуоки Бъкс.

В друг мач от НБА Маями Хийт надделя над Лос Анджелис Клипърс със 140:123. „Горещите“ не изпуснаха водачеството през цялата среща, а петимата им титуляри се отчетоха с добро представяне. Норман Пауъл беше най-резултатен за тима с 30 точки, а Бам Адебайо записа „дабъл-дабъл“ с 27 точки и 14 борби. Андрю Уигинс и Тайлър Хиро завършиха с по 22, а Дейвиън Мичъл добави 16 точки и 12 асистенции.

За Клипърс Кауай Ленърд беше най-резултатен с 36 точки, а Ивица Зубац помогна с „дабъл-дабъл“ от 16 точки и 13 борби. Джеймс Хардън беше ограничен до едва 11 точки при стрелба 2 от 6, а 6 от неговите точки дойдоха от наказателната линия.

Снимки: Gettyimages

