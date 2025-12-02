Популярни
  Треньорът на Виляреал е номер 1 в Ла Лига за ноември

  • 2 дек 2025 | 00:59
  • 154
  • 0

Наставникът на Виляреал Марселино Торал беше избран за най-добър треньор за месец ноември в Ла Лига. Това стана ясно след приключване на гласуването.

В надпреварата за отличието Марселино изпревари Диего Симеоне и Ханзи Флик.

Виляреал потопи Реал Сосиедад с финалния залп и стигна до второ място
През ноември Виляреал изигра четири мача, в които записа четири победи. „Жълтата подводница“ постигна домакински разгром над Райо Валекано с 4:0, последван от убедителен успех като гост срещу Еспаньол с 2:0. След това тимът надделя над Майорка с 2:1 на свой терен и изтръгна победа с 3:2 при визитата си на Реал Сосиедад.

Възпитаниците на Марселино Торал се намират на трета позиция във временното класиране на Ла Лига с актив от 32 точки, като изостават само на две точки от лидера Барселона.

