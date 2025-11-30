Популярни
  3. Виляреал потопи Реал Сосиедад с финалния залп и стигна до второ място

Виляреал потопи Реал Сосиедад с финалния залп и стигна до второ място

  • 30 ное 2025 | 17:15
  • 460
  • 0

Виляреал затвърди отличните впечатления този сезон в Ла Лига, след като постигна драматична победа с 3:2 над Реал Сосиедад и поне за няколко часа излезе на второ място, задминавайки Реал Мадрид. Тимът на Марселино стигна до успеха с гол в последните секунди на добавеното време, реализиран от Алберто Молейро.

Преди това “жълтата подводница” водеше с 2:0 след попадения на Айосе Перес (31’) и още едно на Молейро (57’).

Домакините обаче успяха да изравнят чрез Карлос Солер (60’) и Андер Баренечеа (87’).

Това е пета поредна победа за Виляреал в първенството, в каквато силна серия е само още Атлетико Мадрид. За Сосиедад пък поражението е първо от седем двубоя насам и идва веднага след контузията на лидера Микел Оярсабал, заради която той не можа да играе.

Дълго време Виляреал превъзхождаше на “Реале Арена” и дръпна с два гола. “Чури урдин” обаче намериха сили за отговор и красиви далечни шутове на Солер и Баренечеа, който в миналия кръг вкара от центъра, възстановиха равенството. Феновете в Сан Себастиан дори очакваха и победа, като играчите на Реал Сосиедад имаха поне две положения за трети гол.

Настъпи обаче добавеното време и в четвъртата минута от него резервният нападател на гостите Тани Олувасей насочи топката към опразнената врата на Алекс Ремиро, но Бенят Туриентес успя да притича и да изчисти в последния момент. Секунди след това обаче Молейро прониза домакините за победното 3:2 в полза на Виляреал.

