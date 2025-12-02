Селекционерът на Суринам изненадващо подаде оставка преди баражите за място на Световното първенство

Селекционерът на националния отбор по футбол на Суринам Стенли Мензо изненадващо подаде оставка от поста, след като през миналия месец тимът не успя да си осигури директно класиране на Световното първенство през 2026 година. Новината съобщи самият той в свое специално изявление.

Решението му предизвика объркване в малката страна в Южна Америка, защото те все още могат да стигнат до финалите през междуконтиненталния плейоф, за който се класираха.

Решението на Мензо – бивш вратар на Аякс и на националния отбор на Нидерландия, е било взето след поражението от Гватемала през ноември, което изстреля на върха в групата Панама и им гарантира квота за турнира в САЩ, Канада и Мексико.

Въпреки това, благодарение на щастлив автогол в последната минута, Суринам се класира за плейофите между конфедерациите през март като един от двата най-добри втори от трите групи в зоната на КОНКАКАФ и ще играе срещу Боливия в полуфинала на плейофите в Мексико. Победителят ще се изправи срещу Ирак за място във финалите.

„Изключително се гордея с това, което постигнахме заедно, и за мен беше голяма чест да бъда част от това невероятно пътуване“, заяви 62-годишният Мензо в изявление.

„Въпреки това, считам, че в този момент е правилно да направя крачка назад. Искрено пожелавам на играчите, екипа и ръководството много щастие, сила и успех, докато правят тази последна решаваща крачка през март. Това идва от дъното на сърцето ми”, добави специалистът.

След загубата от Гватемала Мензо беше подложен на буря от критики от страна на суринамските медии.

Иначе в страната се възползваха максимално от смяната на паспортите на много нидерландски футболисти, които са с произход от тази страна, за да играят за Суринам. Самата страна дълги години е била нидералндска колония, а много световни звезди начело с Рууд Гулит и Франк Рийкард са с произход от тази страна.