GothamChess матира 225 000 играчи в рекордно масова партия

  • 1 дек 2025 | 20:48
  • 115
  • 0
GothamChess матира 225 000 играчи в рекордно масова партия

След като 225 000 играчи в Chess.com дадоха 988 000 гласа, написаха 52 000 коментара във форума и направиха 41 хода, IM Леви Розман постави мат и "Светът" най-накрая загуби. Така приключи GothamChess vs. The World, най-голямата онлайн шахматна партия, играна някога.

„Току-що победих Света, играейки защита Каро-Кан и жертвайки топа! Ако някой изобщо ме беше обвинил, че това е някакъв предварително написан сценарий като в кеча — сега бих го приветствал", казва Розман във видеото си с обобщение на партията.

GothamChess, който преди мача каза, че целта му е „да избегне срама и да направи стабилна, уважавана партия“, добави: „Много съм горд с тази партия. Мисля, че e5 е един от най-яките ходове, които съм играл от дълго време.“

Мачът „Гласувай за ход“ започна на 30 септември, а много скоро стана ясно, че ще бъде исторически — най-голямата такава партия в интернет. Два дни по-късно мачът вече бе надминал предишния рекорд от 143 000 опоненти, поставен от Магнус Карлсен в Magnus vs. The World. След едва 20 хода броят играчи достигна 200 000.

Окончателният брой: 225 054 души. Нов световен рекорд.

NM Сам Коупланд, ръководител „Общност“ в Chess.com, коментира:

„Поздравления за Леви за забавната победа и новия рекорд! GothamChess vs. The World беше уникална възможност всички, които са се учили от Леви, да мерят сили срещу него, докато той използваше своята емблематична Каро-Кан и жертвата „Тоооооопа!““

NM Дейн Матсън, който анализираше партията заедно с Айелен Мартинес, каза:

„Този рекорден мач ще остане незабравим. Беше чест да работя с толкова мотивирана и страстна общност. Играта не тръгна в наша полза, но Gotham направи най-доброто — превърна шаха в забавление, шоу и обучение.“

Розман избра своята традиционна защита Каро-Кан и успя да насочи партията към стабилни позиции. По думите на Матсън общността първоначално се опитвала да избегне остри теоретични линии и да развива фигурите просто и логично. Но след серия размени, които успокоиха позицията, жаждата за още размени превзе гласуването.

Матсън се пошегува:

„Щом веднъж опитахме вкуса на взимането на фигури, дискусиите вече не можеха да спрат мнозинството.“

„Последните седем хода бяха невероятни за пресмятане. Буквално гонех царя от g1 през цялата дъска — като лъв, който преследва жертва“, разказа Розман.

Матсън обобщи:

„Макар да паднахме под напора на ентусиазираното гласуване, бях благодарен за позитивната комуникация и незабравимите моменти.“

Това е третият път, в който рекордът за най-голяма онлайн партия се подобрява в Chess.com. Преди Карлсен рекордът бе на Вишванатан Ананд, който победи почти 70 000 играчи през 2024 г. в Vishy vs. The World — партида, организирана в чест на историческия мач на Гари Каспаров от 1999 г. срещу 50 000 онлайн играчи.

