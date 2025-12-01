Михтарски: Само може да съжаляваме за изпуснатите три точки

Старши треньорът на Пирин Петър Михтарски коментира равенството 2:2 срещу Янтра у дома. Той сподели, че е доволен от играта на отбора, но съжали за изпуснатата победа.

Янтра възкръсна срещу Пирин с две дузпи

"Само може да съжаляваме за изпуснатите три точки. Бяхме по-добри през целия мач. Доволен съм от момчетата, но изпуснахме трите точки, за съжаление. Отдавам дузпите на липса на концетрация. Контузията на Дюлгеров се отрази. Трябва да се играе до последния съдийски сигнал. Доволен съм от момчетата. Готвим се за следващия мач срещу Миньор, за да завършим първенството както подобава.

Вижда се възход на отбора като желание и агресия, като пирински дух. Резултатите ще си дойдат. Само с дух не може да продължаваме. Имаме си проблеми в отбора. Те се знаят, но мисля, че момчетата се влагат максимално в тренировките и мачовете. Надявам се всичко да се оправи след Нова година и да тръгнем по нов път", каза треньорът на Пирин.