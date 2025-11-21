Бодуров: Не се знае дали ще има отбор след Нова година

Защитникът на Пирин Николай Бодуров говори след нулевото равенство с Фратрия. Опитният бранител разкри, че финансовата ситуация в клуба е тежка и все още не се знае дали ще има отбор след Нова година.

39-годишният футболист сподели при какво условие би останал при "орлетата", а ако това не се случи, той ще прекрати състезателната си кариера.

Надлъгването между Пирин и Фратрия завърши без победител

"С оглед на показаното мисля, че хиксът е заслужен. Ние имахме повече ситуации. Имахме нужда от трите точки, те - също. На такава възраст съм, че трябва да помагам на по-младите. Иска ми се да имат повече самочувствие и увереност. Трябва още работа. Откъм раздаване сме доволни, но ни липсва играта с топка. Има си треньори, които трябва да работят над това нещо.

Нашата ситуация е тежка финансово. Не се знае дали ще има отбор след Нова година. Най-реалното е да останем в групата. В началото имахме други амбиции, но вече сме далеч от местата, даващи право на промоция.

Бодуров окача бутонките през зимата?

Имам едно условие, което би ме накарало да остана. Ако остане този треньор, съм му обещал да помогна. Ако няма някаква промяна, решил съм го - ще се отказвам. Вече ми тежи на нервите, повече ми е стресът.

Има какво да дам още. Последните месеци натежаха. Натрупахме загуби от "детски" отбори и не мога да преживея тези загуби. В кариерата си винаги съм давал 100%. Доволен съм от това, което съм постигнал", каза Бодуров.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto