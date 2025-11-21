Михтарски: Липсва ни нюхът пред гола

Старши треньорът на Пирин Петър Михтарски заяви след равенството с Фратрия (0:0), че е доволен от спечелената точка, тъй като отборът му се е изправил срещу един от кандидатите за промоция в efbet Лига. Наставникът на "орлетата" иска от своите футболисти по-голяма прецизност в завършващата фаза.

"Много съм доволен от старанието и влагането на момчетата. Поздравявам ги за мъжката игра и за битката. Играхме срещу добър отбор в челото на класирането. Доволен съм от спечелената точка.

Надлъгването между Пирин и Фратрия завърши без победител

И двата отбора опитаха да играят футбол, но преобладаваше битката. Излязохме малко по-стъписани, но след 20-ата минута заиграхме, както можем. Имаше възможност да се поздравим и с успех, но не реализирахме контраатаките си и това е добър резултат за нас.

Бодуров: Не се знае дали ще има отбор след Нова година

Липсва ни последното подаване и нюхът пред гола. Момчетата явно още се притесняват. Стигнем до вратата и последното подаване куца. Виждам отбора, който искам. Това е пиринският дух, така трябва да играем, победите ще дойдат. Тежко домакинство предстои срещу Янтра. Искам по същия начин да играем и да вкарваме голове", заяви Петър Михтарски.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto