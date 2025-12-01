Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Новият модерен магазин на ЦСКА е вече готов

Новият модерен магазин на ЦСКА е вече готов

  • 1 дек 2025 | 20:05
  • 1524
  • 2

Новият клубен магазин на ЦСКА е вече завършен. Той е разположен в центъра на София и е първия по рода си в България. Досегашният магазин пък на стадион “Българска армия” преустановява дейност до завършването на строежа на съоръжението. На официалното откриване на магазина, което ще е на 3 декември от 11:00 часа, ще присъстват Джони Велинов, Димитър Пенев и Бруно Жордао.

ЦСКА обяви програмата си до 4 декември
ЦСКА обяви програмата си до 4 декември

Ето какво пишат от ЦСКА:

Армейци, големият момент настъпи!

ЦСКА открива първия по рода си официален клубен магазин в България – модерен, двуетажен и разположен в самия център на столицата. Тук ще намирате колекции и артикули, които няма да бъдат налични никъде другаде.

Очакват ви ексклузивни лимитирани тениски в колаборация с Sector G Ultra' Shop достъпни единствено в магазина!

Първите 100 армейци, закупили продукт на място, получават отстъпка за следваща покупка.

Бъди сред избраните!

Последвай CSKA Sofia Store - новата страница на официалния магазин на ЦСКА, за да си първи във всичко червено!

Легендите Джони Велинов и Димитър Пенев ще бъдат специални гости на откиването на магазина, а португалския полузащитник Бруно Жордао ще зарадва феновете с автографи.

Историята ще бъде там — бъди и ти!

Настоящият магазин, намиращ се на стадион „Българска армия“, преустановява дейност до завършването на строежа на нашия дом.

БЪДИ ПЪРВИ. БЪДИ ЦСКА.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Янтра възкръсна срещу Пирин с две дузпи

Янтра възкръсна срещу Пирин с две дузпи

  • 1 дек 2025 | 18:46
  • 8865
  • 11
Манолов и Костадинов скептици към интереса на Шолак за Левски

Манолов и Костадинов скептици към интереса на Шолак за Левски

  • 1 дек 2025 | 16:23
  • 1906
  • 2
Черно море пусна в продажба билетите за мача с ЦСКА

Черно море пусна в продажба билетите за мача с ЦСКА

  • 1 дек 2025 | 16:17
  • 1088
  • 0
"Соколите" ще борят негативна статистика в пълен състав

"Соколите" ще борят негативна статистика в пълен състав

  • 1 дек 2025 | 16:14
  • 755
  • 0
Ботев (Пловдив) с допитване до феновете

Ботев (Пловдив) с допитване до феновете

  • 1 дек 2025 | 15:51
  • 1102
  • 1
ЦСКА обяви програмата си до 4 декември

ЦСКА обяви програмата си до 4 декември

  • 1 дек 2025 | 15:36
  • 859
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Карлос Насар подписа договор и ще вдига за България!

Официално: Карлос Насар подписа договор и ще вдига за България!

  • 1 дек 2025 | 14:55
  • 22730
  • 41
Янтра възкръсна срещу Пирин с две дузпи

Янтра възкръсна срещу Пирин с две дузпи

  • 1 дек 2025 | 18:46
  • 8865
  • 11
Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

  • 1 дек 2025 | 10:56
  • 31793
  • 53
Смъртни заплахи за Антонели след финала в Катар

Смъртни заплахи за Антонели след финала в Катар

  • 1 дек 2025 | 13:33
  • 21123
  • 20
Телевизията на Реал посочи виновника за това тимът на Алонсо да изгуби преднината си пред Барселона

Телевизията на Реал посочи виновника за това тимът на Алонсо да изгуби преднината си пред Барселона

  • 1 дек 2025 | 10:48
  • 26097
  • 77
Веласкес: Представянето на Левски е отлично, в борбата за три трофея сме и феновете мечтаят

Веласкес: Представянето на Левски е отлично, в борбата за три трофея сме и феновете мечтаят

  • 1 дек 2025 | 14:05
  • 13117
  • 34