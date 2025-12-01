Новият модерен магазин на ЦСКА е вече готов

Новият клубен магазин на ЦСКА е вече завършен. Той е разположен в центъра на София и е първия по рода си в България. Досегашният магазин пък на стадион “Българска армия” преустановява дейност до завършването на строежа на съоръжението. На официалното откриване на магазина, което ще е на 3 декември от 11:00 часа, ще присъстват Джони Велинов, Димитър Пенев и Бруно Жордао.

ЦСКА обяви програмата си до 4 декември

Ето какво пишат от ЦСКА:

Армейци, големият момент настъпи!

ЦСКА открива първия по рода си официален клубен магазин в България – модерен, двуетажен и разположен в самия център на столицата. Тук ще намирате колекции и артикули, които няма да бъдат налични никъде другаде.

Очакват ви ексклузивни лимитирани тениски в колаборация с Sector G Ultra' Shop достъпни единствено в магазина!

Първите 100 армейци, закупили продукт на място, получават отстъпка за следваща покупка.

Бъди сред избраните!

Последвай CSKA Sofia Store - новата страница на официалния магазин на ЦСКА, за да си първи във всичко червено!

Легендите Джони Велинов и Димитър Пенев ще бъдат специални гости на откиването на магазина, а португалския полузащитник Бруно Жордао ще зарадва феновете с автографи.

Историята ще бъде там — бъди и ти!

Настоящият магазин, намиращ се на стадион „Българска армия“, преустановява дейност до завършването на строежа на нашия дом.

БЪДИ ПЪРВИ. БЪДИ ЦСКА.