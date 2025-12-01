Популярни
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА обяви програмата си до 4 декември

ЦСКА обяви програмата си до 4 декември

  • 1 дек 2025 | 15:36
  • 360
  • 0

Днес ЦСКА ще продължи подготовката си за поредния шампионатен сблъсък, който е само след 2 дни – домакински двубой срещу Локомотив (Пловдив). Вчера „червените“ проведоха възстановителна тренировка след успеха над Спартак във Варна (4:0), като всички футболисти, попаднали в групата за мача, са в добро физическо състояние, информират “червените”.

ЦСКА продължава да лети при Янев, разправи се брутално със Спартак за седма поредна победа
Днес и утре ЦСКА ще се готви едноразово на тренировъчната база в Панчарево, а в сряда (3 декември) от 18:00 ч. ще излезе срещу Локомотив (Пловдив) на Националния стадион „Васил Левски“ в двубой от 18-ия кръг на efbet Лига.

Билети за мача могат да бъдат закупени онлайн ТУК, както и на касите пред Сектор А на ул. „Гурко“ на 1 и 2 декември (работно време 10:00-17:00 ч.). В деня на мача (3 декември) касите ще работят от 11:00 ч. до началото на второто полувреме.

В четвъртък ЦСКА ще продължи подготовката си за следващия шампионатен двубой.

