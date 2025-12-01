Аугсбург се раздели със Сандро Вагнер

Аугсбург уволни Сандро Вагнер. След серия от слаби резултати клубът реши да се раздели с треньора. Решението бе взето след загубата с 0:3 от Хофенхайм през уикенда. След това поражение Аугсбург е на две точки над зоната на изпадащите.

Вагнер пое клуба през юни тази година и имаше надежди, че ще вдигне клуба. Преди това той бе помощник на Юлиан Нагелсман в германския национален отбор. Резултатите обаче бяха разочароващи и отборът записа девет загуби в 14 мача.

От Аугсбург потвърдиха раздялата и обявиха, че Мануел Баум ще води тима до зимната пауза. “В разговори след мача в Хофенхайм отговорните хора прецениха, че нямат вяра, че в тази ситуация може да се стигне до обрат”, се казва в изявление на клуба, в което се благодари на Вагнер.

