Буркард с двоен триумф на германския шампионат по крос-кънтри

Елена Буркард затвърди златния си дубъл, след като спечели националната титла при жените в дългата дистанция по време на втория ден от германския шампионат по крос-кънтри в Дармщат в неделя.

33-годишната атлетка, която в събота триумфира и в средната дистанция (3,8 км), доказа, че се намира в отлична форма две седмици преди Eвропейското първенство по крос-кънтри в Лагоа (Португалия).

По калното 7,5-километрово трасе в "Бюргерпарк“ Буркард направи късен щурм, за да победи европейската сребърна медалистка на 10 км Ева Дитерих, докато Пиа Шлатман завърши трета, осигурявайки си и титлата при девойките под 23 години.

Коментирайки тежките условия, Буркард заяви: "Усещането при бягането беше напълно различно от вчера… но като цяло съм по-добра в дългите дистанции. Всъщност харесвам, когато вали.“

Констанце Клостерхалфен, която спечели сребро на миналогодишното европейско първенство по крос-кънтри в Анталия, първоначално беше заявена, но не стартира, докато двукратната бронзова медалистка от европейски първенства по крос-кънтри Алина Ре завърши на 7-о място.

В надпреварата при мъжете на 7,5 км Маркус Гьоргер постигна убедителна трета поредна национална титла в крос-кънтри. След като настигна ранния лидер Ник Йегер, той постепенно натрупа решаваща преднина, за да спечели, като Йегер взе среброто, а Феликс Фридрих изненада мнозина, осигурявайки си бронза.

"Знаех, че Ник е основният ми конкурент“, каза Гьоргер след финала. "Бях малко бавен в началото и първо трябваше да наваксам изоставането си.“

"Знаех, че ако атакувам Ник, трябва да го подмина с всички сили, иначе щеше да се залепи за мен. Не съм от най-бързите към края, затова се опитах да създам преднина възможно най-бързо. Супер щастлив съм, че се получи.“

