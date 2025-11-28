Малембана: Можехме да вкараме и да спечелим, но сме щастливи от точката

Бранителят на Монтана Давид Малембана говори след равенството нас своя тим с Локомотив (Пловдив). Двата тима не се победиха и завършиха 0:0 в “Лаута”.

“Резултатът е добър, особено след последната седмица. Можехме да вкараме и да спечелим, но сме щастливи от точката. Трудно е за отбор, който идва от Втора лига в елита. Опитваме най-доброто и се надяваме, че резултатите ще дойдат.

Ако спечелим 1-2 срещи няма да бъдем на дъното, така че не губим вярата си.

Много съм щастлив че съм тук. Хубави спомени за мен. Радвам се, че играя футбол, а в Пловдив винаги съм щастлив”, заяви Малембана.