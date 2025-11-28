Популярни
Генчев: Много е трудно да се отбележи гол при такива условия

  • 28 ное 2025 | 17:16
  • 434
  • 2

Наставникът на Локомотив (София) Станислав Генчев отчете след нулевото равенство срещу Арда, че лошият терен е попречил както на неговия отбор, така и на гостите от Кърджали да покажат по-добър футбол.

"Изключително труден двубой и за двата отбора поради лошите условия. Теренът не беше добър. Разчиташе се на дълги топки. Много е трудно да се отбележи гол при такива условия, освен чрез статично положение или груба грешка.

Когато Арда не ни пресираше, имаше възможност да напреднем. Когато си поставен под напрежение и при тези условия, е нормално да играем с дълги топки. Анте Аралица липсва, но засега успяваме да го компенсираме. Футболистите са добре подготвени и нямаме притеснение, че мачовете са през три дни. Не вярвам, че ще имаме проблеми от това естество", каза Генчев след срещата.

Снимки: Владимир Иванов

