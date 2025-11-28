11-те на Локомотив (Пловдив) и Монтана

Станаха ясни стартовите състави на Локомотив (Пловдив) и Монтана, които се изправят един срещу друг в двубой от 17-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадиона в “Лаута” стартира в 17:00 часа.

ЛОКОМОТИВ (ПД) - МОНТАНА

Стартови състави:

Локомотив: 1. Боян Милосавлевич, 13. Лукас Риян, 23. Мартин Русков, 2. Адриан Кова, 44. Николай Николаев, 12. Ефе Али, 39. Парвиз Умарбаев, 94. Каталин Иту, 99. Жулиен Лами, 7. Севи Идриз, 9. Хуан Переа;

Монтана: 30. Васил Симеонов, 5. Мартин Михайлов, 3. Давид Малембана, 20. Ариан Мършуля, 25. Соломон Джеймс, 6. Важебах Сакор, 27. Томас Азеведо, 21. Илиас Илиадис, 9. Филип Ежике, 7. Борис Димитров, 17. Иван Коконов.