Най-новата снукър звезда е само на 2 годинки!

Люк Литлър покори света на дартса, след като проби на 16-годишна възраст – но в снукъра се появява талант, който е още по-млад.

Джуд Оуенс е само на две години, но вече е вманиачен по спорта и показва забележаващи умения за възрастта си.

Малкият сладур получи и невероятната възможност да последва стъпките на своите идоли на Шампионата на Обединеното кралство.

Това стана, защото Оуенс бе поканен да направи „учебно“ излизане към арената в Йорк.

One to watch out for at the snooker.



A future star in the making, Jude Owens! #BBCSnooker pic.twitter.com/Tq7raEXyCi — BBC Sport (@BBCSport) November 30, 2025

Водещият Роб Уокър посреща най-малкия снукър талант по подобаващ звезден начин.

„Любимото му телевизионно предаване е The Octonauts. Ляга си в 18:15. Той е огромен фен на Манчестър Юнайтед. Помнете името. Помнете лицето. Ето го – само на две години. Това е Джуд Оуенс.“

Оуенс беше облечен впечатляващо за специалния момент – с елегантен елек и червена папионка. Той се появи на масата със щека в ръка, докато от колоните звучеше Take Me Home, Country Roads на Джон Денвър.

Без грам притеснение, мъникът премина покрай трофея на UK Championship и седна на стола, сякаш се готви да започне фрейм.

The cutest snooker player ever? 🥹



Meet Jude, the 2-year-old future champ! pic.twitter.com/2ZwWpiWiz8 — WST (@WeAreWST) September 29, 2025

По-рано World Snooker Tour вече го бяха нарекли „бъдещ шампион“ и „най-сладкия снукър играч в историята“, след като публикуваха видео с негови удари. На клипа се вижда как уверено забива червена, жълта и две черни топки – докато все още използва биберон – и дори си сапунисва щеката.