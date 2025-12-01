Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Снукър
  Най-новата снукър звезда е само на 2 годинки!

Най-новата снукър звезда е само на 2 годинки!

  • 1 дек 2025 | 16:20
  • 846
  • 0
Най-новата снукър звезда е само на 2 годинки!

Люк Литлър покори света на дартса, след като проби на 16-годишна възраст – но в снукъра се появява талант, който е още по-млад.

Джуд Оуенс е само на две години, но вече е вманиачен по спорта и показва забележаващи умения за възрастта си.

Малкият сладур получи и невероятната възможност да последва стъпките на своите идоли на Шампионата на Обединеното кралство.

Това стана, защото Оуенс бе поканен да направи „учебно“ излизане към арената в Йорк.

Водещият Роб Уокър посреща най-малкия снукър талант по подобаващ звезден начин.

„Любимото му телевизионно предаване е The Octonauts. Ляга си в 18:15. Той е огромен фен на Манчестър Юнайтед. Помнете името. Помнете лицето. Ето го – само на две години. Това е Джуд Оуенс.“

Оуенс беше облечен впечатляващо за специалния момент – с елегантен елек и червена папионка. Той се появи на масата със щека в ръка, докато от колоните звучеше Take Me Home, Country Roads на Джон Денвър.

Без грам притеснение, мъникът премина покрай трофея на UK Championship и седна на стола, сякаш се готви да започне фрейм.

По-рано World Snooker Tour вече го бяха нарекли „бъдещ шампион“ и „най-сладкия снукър играч в историята“, след като публикуваха видео с негови удари. На клипа се вижда как уверено забива червена, жълта и две черни топки – докато все още използва биберон – и дори си сапунисва щеката.

