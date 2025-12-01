Най-новата снукър звезда е само на 2 годинки!

Люк Литлър покори света на дартса, след като проби на 16-годишна възраст – но в снукъра се появява талант, който е още по-млад.
Джуд Оуенс е само на две години, но вече е вманиачен по спорта и показва забележаващи умения за възрастта си.
Малкият сладур получи и невероятната възможност да последва стъпките на своите идоли на Шампионата на Обединеното кралство.
Това стана, защото Оуенс бе поканен да направи „учебно“ излизане към арената в Йорк.
Водещият Роб Уокър посреща най-малкия снукър талант по подобаващ звезден начин.
„Любимото му телевизионно предаване е The Octonauts. Ляга си в 18:15. Той е огромен фен на Манчестър Юнайтед. Помнете името. Помнете лицето. Ето го – само на две години. Това е Джуд Оуенс.“
Оуенс беше облечен впечатляващо за специалния момент – с елегантен елек и червена папионка. Той се появи на масата със щека в ръка, докато от колоните звучеше Take Me Home, Country Roads на Джон Денвър.
Без грам притеснение, мъникът премина покрай трофея на UK Championship и седна на стола, сякаш се готви да започне фрейм.
По-рано World Snooker Tour вече го бяха нарекли „бъдещ шампион“ и „най-сладкия снукър играч в историята“, след като публикуваха видео с негови удари. На клипа се вижда как уверено забива червена, жълта и две черни топки – докато все още използва биберон – и дори си сапунисва щеката.