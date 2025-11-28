Пламен Илиев отпадна от сметките на Илиан Илиев

Черно море ще бъде без Пламен Илиев за гостуването си на Ботев Пловдив в мач от 17-ия кръг на efbet Лига в събота, 29 ноември от 15:00 часа. Вратарят на „моряците“ е с травма в коляното и въпреки че първоначално бе обявено, че е в групата за гостуването в Пловдив, ще остане във Варна. Неговото място ще бъде заето от стража на дублиращия тим на „зелено-белите“ Антоан Манасиев.

Илиев е усещал дискомфорт през седмицата, а след направен ядрено-магнитен резонанс е станало ясно, че има травма, която не може да му позволи да играе.

В следващите дни ще стане ясно каква точно е контузията му и колко време ще бъде необходимо на вратаря да се възстанови.

Групата на Черно море за гостуването на Ботев: Антоан Манасиев, Кристиан Томов, Живко Атанасов, Асен Дончев, Емануел Няголов, Росен Стефанов, Влатко Дробаров, Дани Мартин, Жоао Бандаро, Васил Панайотов, Асен Чандъров, Берк Бейхан, Николай Костадинов, Мартин Милушев, Давид Телеш, Андреяс Калкан, Николай Златев, Уеслен Жуниор, Георги Лазаров, Селсо Сидней, Густаво Франса.