Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Снукър
  3. Нийл Робъртсън елиминира 196-сантиметров "звяр"

Нийл Робъртсън елиминира 196-сантиметров "звяр"

  • 1 дек 2025 | 15:49
  • 236
  • 0
Нийл Робъртсън елиминира 196-сантиметров "звяр"

Световният шампион от 2010 г. Нийл Робъртсън победи 22-годишния Жулиен Льоклер с 6:2 и си осигури място на осминафиналите на Шампионата на Обединеното кралство.

Левичаря от Мелбърн преследва четвърта титла в Йорк, след като вече е печелил трофея през 2013, 2015 и 2020 г. По-рано този сезон той триумфира на Мастърса в Саудитска Арабия, където победи Рони О'Съливан с 10:9 във финала и спечели £500 000 – най-големият чек в кариерата му.

Следва интригуващ сблъсък на осминафиналите срещу китайския шампион от Международния шампионат У Изъ. Двамата играха финал през миналия сезон на English Open, когато Робъртсън водеше със 7:1, допусна приближаване до 8:7, но все пак спечели с 9:7.

За Льоклер, висок 196 см и известен като „Белгийския звяр“, поражението слага край на отличен турнир. Той спечели три квалификационни мача и достигна основната схема в Йорк за първи път в кариерата си.

Първите два фрейма продължиха над 25 минути, като Робъртсън ги взе и поведе с 2:0. Льоклер намали на 2:1, но брейк от 105 даде на 43-годишния Робъртсън преднина 3:1 преди интервала. След подновяването Льоклер отново скъси разликата до 3:2, но Робъртсън спечели шестия и седмия фрейм, а после серия от 64 в осмия му донесе победата.

„Оценявам Жулиен високо — той е голям талант и следя изявите му този сезон. Мина през тежък последен кръг в квалификациите и се радвам, че получи този опит рано в кариерата си. Това ще му помогне много.

Разменихме контакти миналия сезон и говорихме да тренираме заедно. Не успяхме да напаснем датите, но след мача му казах, че трябва да го направим. Имаше моменти, в които, ако бяхме в тренировка, щях да го спра и да му покажа по-добър удар. Опитът ще му е от огромна полза.“

За У Изъ той добави:

„Помня мача ни на English Open. Водех 8:2 и не опитах нито една трудна топка в следващите четири фрейма. Той просто вкарваше всичко. Той е следващата китайска суперзвезда — а напоследък има много такива. Радвам се да виждам, че инвестициите на Китай в снукъра дават резултат.“

На другата маса У Изъ устоя на силен натиск от Майкъл Холт и спечели с 6:4.

У, който наскоро победи Джон Хигинс с 10:6 във финала на Международния шампионат, демонстрира отлична форма и днес със серии от 55, 78, 82 и 81, които му донесоха аванс от 5:0. Но Холт от Нотингам спечели четири поредни фрейма и върна интригата. Все пак У взе десетия фрейм и избегна решителен, осигурявайки си двубой срещу Робъртсън.

„Бях доволен от играта си първата половина — използвах шансовете си", каза Изъ. "После допуснах няколко прости грешки и съперникът взе четири поредни фрейма, а аз не играех добре. Но атмосферата беше невероятна — представянето на играчите беше най-добрата част. Слязох по стълбите и се чувствах сякаш влизам на финал. Публиката беше страстна, залата пълна. Насладих се напълно на момента. Нийл Робъртсън е велик играч. Просто искам да се наслаждавам на мача, защото напоследък играя добре.“

Следвай ни:

Още от Снукър

Марк Уилямс потренира на интервала и започна с победа в UK Championship

Марк Уилямс потренира на интервала и започна с победа в UK Championship

  • 1 дек 2025 | 13:16
  • 478
  • 0
Джон Хигинс планира да е част от "Тартан Арми" на Мондиал 2026

Джон Хигинс планира да е част от "Тартан Арми" на Мондиал 2026

  • 30 ное 2025 | 09:25
  • 3151
  • 0
Тръмп започна със солиден успех в Шампионата на Обединеното кралство

Тръмп започна със солиден успех в Шампионата на Обединеното кралство

  • 30 ное 2025 | 09:04
  • 2036
  • 0
Тръмп с трудно начало

Тръмп с трудно начало

  • 30 ное 2025 | 04:50
  • 2792
  • 0
Време е за първия турнир от "Тройната корона"

Време е за първия турнир от "Тройната корона"

  • 29 ное 2025 | 10:34
  • 4500
  • 0
Спортните звезди все по-често избират Дубай

Спортните звезди все по-често избират Дубай

  • 28 ное 2025 | 15:53
  • 1987
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Карлос Насар подписа договор и ще вдига за България!

Официално: Карлос Насар подписа договор и ще вдига за България!

  • 1 дек 2025 | 14:55
  • 11826
  • 18
Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

  • 1 дек 2025 | 10:56
  • 21552
  • 36
Смъртни заплахи за Антонели след финала в Катар

Смъртни заплахи за Антонели след финала в Катар

  • 1 дек 2025 | 13:33
  • 9242
  • 6
Телевизията на Реал посочи виновника за това тимът на Алонсо да изгуби преднината си пред Барселона

Телевизията на Реал посочи виновника за това тимът на Алонсо да изгуби преднината си пред Барселона

  • 1 дек 2025 | 10:48
  • 16175
  • 47
Веласкес: Представянето на Левски е отлично, в борбата за три трофея сме и феновете мечтаят

Веласкес: Представянето на Левски е отлично, в борбата за три трофея сме и феновете мечтаят

  • 1 дек 2025 | 14:05
  • 4843
  • 12
Мареска е недоволен от двойните стандарти в съдийството

Мареска е недоволен от двойните стандарти в съдийството

  • 1 дек 2025 | 09:52
  • 9308
  • 14