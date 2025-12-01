Нийл Робъртсън елиминира 196-сантиметров "звяр"

Световният шампион от 2010 г. Нийл Робъртсън победи 22-годишния Жулиен Льоклер с 6:2 и си осигури място на осминафиналите на Шампионата на Обединеното кралство.

Левичаря от Мелбърн преследва четвърта титла в Йорк, след като вече е печелил трофея през 2013, 2015 и 2020 г. По-рано този сезон той триумфира на Мастърса в Саудитска Арабия, където победи Рони О'Съливан с 10:9 във финала и спечели £500 000 – най-големият чек в кариерата му.

Следва интригуващ сблъсък на осминафиналите срещу китайския шампион от Международния шампионат У Изъ. Двамата играха финал през миналия сезон на English Open, когато Робъртсън водеше със 7:1, допусна приближаване до 8:7, но все пак спечели с 9:7.

За Льоклер, висок 196 см и известен като „Белгийския звяр“, поражението слага край на отличен турнир. Той спечели три квалификационни мача и достигна основната схема в Йорк за първи път в кариерата си.

Първите два фрейма продължиха над 25 минути, като Робъртсън ги взе и поведе с 2:0. Льоклер намали на 2:1, но брейк от 105 даде на 43-годишния Робъртсън преднина 3:1 преди интервала. След подновяването Льоклер отново скъси разликата до 3:2, но Робъртсън спечели шестия и седмия фрейм, а после серия от 64 в осмия му донесе победата.

„Оценявам Жулиен високо — той е голям талант и следя изявите му този сезон. Мина през тежък последен кръг в квалификациите и се радвам, че получи този опит рано в кариерата си. Това ще му помогне много.

Разменихме контакти миналия сезон и говорихме да тренираме заедно. Не успяхме да напаснем датите, но след мача му казах, че трябва да го направим. Имаше моменти, в които, ако бяхме в тренировка, щях да го спра и да му покажа по-добър удар. Опитът ще му е от огромна полза.“

За У Изъ той добави:

„Помня мача ни на English Open. Водех 8:2 и не опитах нито една трудна топка в следващите четири фрейма. Той просто вкарваше всичко. Той е следващата китайска суперзвезда — а напоследък има много такива. Радвам се да виждам, че инвестициите на Китай в снукъра дават резултат.“

На другата маса У Изъ устоя на силен натиск от Майкъл Холт и спечели с 6:4.

У, който наскоро победи Джон Хигинс с 10:6 във финала на Международния шампионат, демонстрира отлична форма и днес със серии от 55, 78, 82 и 81, които му донесоха аванс от 5:0. Но Холт от Нотингам спечели четири поредни фрейма и върна интригата. Все пак У взе десетия фрейм и избегна решителен, осигурявайки си двубой срещу Робъртсън.

„Бях доволен от играта си първата половина — използвах шансовете си", каза Изъ. "После допуснах няколко прости грешки и съперникът взе четири поредни фрейма, а аз не играех добре. Но атмосферата беше невероятна — представянето на играчите беше най-добрата част. Слязох по стълбите и се чувствах сякаш влизам на финал. Публиката беше страстна, залата пълна. Насладих се напълно на момента. Нийл Робъртсън е велик играч. Просто искам да се наслаждавам на мача, защото напоследък играя добре.“