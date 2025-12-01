Павел Христов е Треньор №1 на месец октомври: Това, което прави Карлос, е нещо невероятно!

Популярни
  • 1 дек 2025 | 14:16
Личният наставник на световния шампион във вдигането на тежести Карлос Насар Павел Христов категорично спечели приза за Треньор №1 на България в анкетата на Пресклуб “България” за месец октомври.

Павел Христов спечели анкетата с 16 гласа от 29 редакции, които са участвали. Старши треньорът на волейболния Левски София Николай Желязков е втори с 5 гласа. Той е следван от Димитър Тодоранов - национален отбор - шотокан - 4 гласа, Петя Неделчева - бадминтон национален отбор - 3 гласи и 1 Соня Куюмджиева - старши треньор шотокан - карате за юноши и девойки.

“Така като върна назад в годините и като гледам какви са неговите постижения., то мога да кажа само: Няма да имаме скоро такъв щангист. Това, което прави Карлос, е нещо невероятно”, категоричен бе Павел Христов.

Снимки: Sportal.bg

