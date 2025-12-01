Керинжан изненадващо победи Кимели на белгийския шампионат по крос-кънтри

Финалистът от световното първенство на 3000 метра стийпълчейз Рубен Керинжан поднесе изненада, побеждавайки световния сребърен медалист на 5000 метра Исак Кимели в надпреварата при мъжете на белгийския шампионат по крос-кънтри в Хулсхаут в неделя.

Двамата атлети се движеха рамо до рамо по трасето с дължина 7,82 км, но в заключителните етапи Керинжан, който има двойно гражданство и се състезава за Люксембург, успя да се откъсне и да си осигури чиста победа пред Кимели с времена съответно 22:12 срещу 22:15. За Кимели това беше първо състезание след спечелването на сребърен медал на 5000 метра в Токио.

"Все пак съм доволен от нивото си, особено като се има предвид, че тренирам пълноценно едва от три седмици. Формата ми постепенно се завръща, въпреки че в края не ми достигна малко. Имам още две седмици до европейското първенство по крос-кънтри“, заяви Кимели, цитиран от Sporza.be.

Кимели има дълга и успешна история с европейските първенства по крос-кънтри. Той е печелил индивидуални медали при юношите под 20 и под 23 години, както и при мъжете. Освен това беше част от знаменития отбор на Белгия, спечелил златен медал в мъжката надпревара на домакинството в Брюксел през 2023 г.

Тъй като Керинжан ще представя Люксембург на Eвропейското първенство по крос-кънтри в Лагоа на 14 декември, Кимели ще оглави силния белгийски отбор. Очаква се в него да попаднат още Джон Хейманс и Рубен Верхейден, които завършиха съответно трети (22:16) и четвърти (22:21).

В състезанието при жените на дистанция 7,82 км Лиза Роумс победи носителката на Купата на Европа на 10 000 метра и многократна рекордьорка на Белгия Яна Ван Лент за титлата с резултат 24:51 срещу 24:53.

"Дори като атлет бях нервна. Бях наистина решена да спечеля тази титла. Толкова е хубаво, когато работата ти се отплати. На хартия Яна е по-силна, но аз отказвам да започна с мисълта, че ще завърша втора или трета“, сподели Роумс.

Ван Лент и Роумс завършиха съответно четвърта и седемнадесета на Eвропейското първенство по крос-кънтри в Анталия през 2024 г., извеждайки Белгия до бронзов медал в отборното класиране.

Европейската шампионка на полумаратон Клое Ербие допълни подиума, завършвайки трета с време 25:08. Въпреки че следващата седмица ще участва в маратона във Валенсия, Ербие изрази желанието си да бъде част от белгийския отбор за Eвропейското първенство по крос-кънтри на в Лагоа на 14 декември.

Въпреки тежко падане по време на тренировка през последните седмици, което доведе до счупен лакът, европейският шампион за юноши под 20 години на 5000 метра Уилям Рендерс постигна убедителна победа в състезанието за юноши под 20 години на 4,72 км. Той финишира с време 13:24, с девет секунди преднина пред Сам Серано.

Снимки: Imago