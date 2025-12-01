Марк Уилямс потренира на интервала и започна с победа в UK Championship

Световният №4 Марк Уилямс направи обрат след интервала и тренировка в залата, за да победи Дейвид Гилбърт с 6:4 и да достигне осминафиналите на Шампионата на Обединеното кралство.

Уелсецът не беше доволен от играта си в средата на мача, въпреки че резултатът беше 2:2 срещу бившия полуфиналист от "Крусибъл" Гилбърт. Но след кратка тренировка по време на интервала с треньора си Лий Уокър, Уилямс се почувства далеч по-уверен и игра много по-добре през втората половина на срещата.

50-годишният Уилямс по-рано този сезон стана най-възрастният победител в ранкинг турнир, след като разгроми Шон Мърфи с 10:3 във финала на Гран при на Сиан. Сега той се надява да подобри собствения си рекорд, като спечели трета UK титла и първа от 2002 г. насам.

При резултат 2:2 тази вечер Уилямс се откъсна напред с серии от 89 и 73, вземайки три поредни фрейма за преднина 5:2. Гилбърт отвърна със серии от 100 и 50, намалявайки до 5:4, но Уилямс затвори мача в десетия фрейм. След срещата той коментира ефекта от работата с Уокър по време на паузата:

„Скарахме се! Аз загубих“, пошегува се Уилямс. „Не играя много вкъщи, но когато съм на турнира, тренирам колкото мога повече. Работим върху няколко неща. Прости неща като изтегляне на черната топка от мястото ѝ със страничен спин — трудно ми е. Вчера някак си разбрах как да го правя! Отне ми много време. Но ще продължим и ще опитваме.

Преди паузата играех слабо, но след нея беше много по-добре. Мачът можеше да стане 5:5, но се радвам, че затворих срещата. Вкарах няколко трудни топки в последния фрейм, което беше важно.

Аз съм най-възрастният победител в ранкинг турнир засега. Джон Хигинс или Рони О'Съливан вероятно ще спечелят някой и ще ме изпреварят. Удивително е, че още печеля турнири, а победа с 10:3 над Шон Мърфи е невероятна. Понякога просто трябва да се потупам по рамото", каза Уилямс.

На другата маса Панг Дзюнсю победи своя сънародник Сяо Гуодонг с 6:2 и си осигури място срещу Уилямс в следващия кръг. Майката на Панг е пристигнала от Китай, за да го гледа за първи път на живо в Обединеното кралство — и вечерта завърши щастливо и за двамата. След мача той призна, че присъствието ѝ му е помогнало, и коментира предстоящия сблъсък с Уилямс.

„Никой от нас не игра добре тази вечер, а Сяо нямаше късмет. Аз бях малко по-щастлив и това ми помогна в трудните моменти. Щастлив съм, че майка ми успя да ме гледа за първи път в UK. Това ми помогна да остана фокусиран и се радвам, че победих.

Играли сме веднъж и загубих много тежко. Надявам се този път да играя по-добре и да правя по-малко грешки. Искам да направя мача оспорван и да не му позволя да спечели лесно“, пожела си Панг.