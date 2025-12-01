Лукан с лекота спечели четвърта победа на кроса "Карсолина“

Словенката Клара Лукан триумфира за четвърти път на кроса "Карсолина“ в Триест – състезание от бронзовия кръг на Световния крос-кънтри тур на Световната атлетика, което се проведе в неделя.

В първото си състезание след подобряването на словенския рекорд на полумаратон при дебюта си в дисциплината с време 68:04 във Валенсия миналия месец, Лукан с лекота спечели четвъртата си титла в 7,5-километровото бягане за жени. Тя финишира с време 25:23, изпреварвайки с почти минута италианките Микол Майори (26:12) и Федерика Дзане (26:18).

25-годишната Лукан се радва на отличен сезон през 2025 г., особено на шосе, като спечели и първия си голям медал при жените – бронз на 10 км на първото Европейско първенство по бягане в Брюксел-Льовен през април. Въпреки това словенката няма да участва в предстоящото Европейско първенство по крос-кънтри в Лагоа на 14 декември.

При мъжете надпреварата беше изцяло италианска, като специалистът в стипйълчейза Джовани Гато грабна победата с време 22:25. Той победи с две секунди Пиетро Арезе, двукратен европейски златен медалист в смесената щафета по крос кънтри и бронзов медалист на 1500 метра от Европейското първенство по лека атлетика в Рим през 2024 г.

Ясин Буих, който също спечели злато в смесената щафета заедно с Арезе на родна земя в Торино на Европейското първенство по крос-кънтри през 2022 г., допълни подиума, завършвайки трети с време 22:29.

Сред другите забележителни резултати беше победата на Конджоне Маги в 6-километровото бягане за младежи до 23 години с време 18:00. 21-годишният атлет зае престижното шесто място в същата възрастова група на Европейското първенство по крос-кънтри през 2024 г. и ще се стреми да подобри това представяне в последното си участие в тази категория в Лагоа следващия месец.

Италианският отбор за Европейското първенство по крос-кънтри за 2025 г., който ще бъде воден от настоящата шампионка Надя Батоклети, ще бъде обявен тази седмица.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages