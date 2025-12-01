Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

КАРЛОС НАСАР И НЕГОВИЯТ ЕКИП С ПОРЕДНО ПРИЗНАНИЕ ЗА ЗНАЧИМИТЕ УСПЕХИ
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Лукан с лекота спечели четвърта победа на кроса "Карсолина“

Лукан с лекота спечели четвърта победа на кроса "Карсолина“

  • 1 дек 2025 | 13:15
  • 239
  • 0
Лукан с лекота спечели четвърта победа на кроса "Карсолина“

Словенката Клара Лукан триумфира за четвърти път на кроса "Карсолина“ в Триест – състезание от бронзовия кръг на Световния крос-кънтри тур на Световната атлетика, което се проведе в неделя.

В първото си състезание след подобряването на словенския рекорд на полумаратон при дебюта си в дисциплината с време 68:04 във Валенсия миналия месец, Лукан с лекота спечели четвъртата си титла в 7,5-километровото бягане за жени. Тя финишира с време 25:23, изпреварвайки с почти минута италианките Микол Майори (26:12) и Федерика Дзане (26:18).

25-годишната Лукан се радва на отличен сезон през 2025 г., особено на шосе, като спечели и първия си голям медал при жените – бронз на 10 км на първото Европейско първенство по бягане в Брюксел-Льовен през април. Въпреки това словенката няма да участва в предстоящото Европейско първенство по крос-кънтри в Лагоа на 14 декември.

При мъжете надпреварата беше изцяло италианска, като специалистът в стипйълчейза Джовани Гато грабна победата с време 22:25. Той победи с две секунди Пиетро Арезе, двукратен европейски златен медалист в смесената щафета по крос кънтри и бронзов медалист на 1500 метра от Европейското първенство по лека атлетика в Рим през 2024 г.

Ясин Буих, който също спечели злато в смесената щафета заедно с Арезе на родна земя в Торино на Европейското първенство по крос-кънтри през 2022 г., допълни подиума, завършвайки трети с време 22:29.

Сред другите забележителни резултати беше победата на Конджоне Маги в 6-километровото бягане за младежи до 23 години с време 18:00. 21-годишният атлет зае престижното шесто място в същата възрастова група на Европейското първенство по крос-кънтри през 2024 г. и ще се стреми да подобри това представяне в последното си участие в тази категория в Лагоа следващия месец.

Италианският отбор за Европейското първенство по крос-кънтри за 2025 г., който ще бъде воден от настоящата шампионка Надя Батоклети, ще бъде обявен тази седмица.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Керинжан изненадващо победи Кимели на белгийския шампионат по крос-кънтри

Керинжан изненадващо победи Кимели на белгийския шампионат по крос-кънтри

  • 1 дек 2025 | 13:33
  • 252
  • 0
Лахти влезе в историята с четвърта поредна победа на "Варандекрос“ в Тилбург

Лахти влезе в историята с четвърта поредна победа на "Варандекрос“ в Тилбург

  • 1 дек 2025 | 13:00
  • 204
  • 0
България с два медала от Световното по крос-кънтри за спортисти с интелектуални затруднения

България с два медала от Световното по крос-кънтри за спортисти с интелектуални затруднения

  • 1 дек 2025 | 12:42
  • 270
  • 0
Избраха най-добрите в леката атлетика за 2025 г.

Избраха най-добрите в леката атлетика за 2025 г.

  • 1 дек 2025 | 10:15
  • 1410
  • 0
Шимкет и Квизера триумфираха в Алкобендас

Шимкет и Квизера триумфираха в Алкобендас

  • 30 ное 2025 | 19:42
  • 616
  • 0
Косгей постави нов рекорд на китайска земя на маратона в Шанхай

Косгей постави нов рекорд на китайска земя на маратона в Шанхай

  • 30 ное 2025 | 19:14
  • 730
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Карлос Насар подписа договор и ще вдига за България!

Официално: Карлос Насар подписа договор и ще вдига за България!

  • 1 дек 2025 | 14:00
  • 4267
  • 9
Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

  • 1 дек 2025 | 10:56
  • 16626
  • 31
Смъртни заплахи за Антонели след финала в Катар

Смъртни заплахи за Антонели след финала в Катар

  • 1 дек 2025 | 13:33
  • 4302
  • 3
Телевизията на Реал посочи виновника за това тимът на Алонсо да изгуби преднината си пред Барселона

Телевизията на Реал посочи виновника за това тимът на Алонсо да изгуби преднината си пред Барселона

  • 1 дек 2025 | 10:48
  • 12033
  • 32
Веласкес: Представянето на Левски е отлично, в борбата за три трофея сме и феновете мечтаят

Веласкес: Представянето на Левски е отлично, в борбата за три трофея сме и феновете мечтаят

  • 1 дек 2025 | 14:05
  • 1749
  • 0
Мареска е недоволен от двойните стандарти в съдийството

Мареска е недоволен от двойните стандарти в съдийството

  • 1 дек 2025 | 09:52
  • 7196
  • 9