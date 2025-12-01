Даниел Пеев: Няма как да побеждаваме с толкова лабилна игра

Монтана отстъпи на Нефтохимик 2010 (Бургас) с 1:3 гейма в среща от седми кръг на efbet Супер Волей.

Старши треньорът на монтанчани Даниел Пеев заяви след двубоя, че състезателите му правят елементарни грешки, и, че с толкова лабилна игра няма как да побеждават.

"Резултатът от този мач е подобие на мачовете с ЦСКА и Левски, които изиграхме. И там имахме възможност да вземем нещо повече от добра игра в някакъв период от мача. Във всеки мач се виждат сходни грешки, които не са нещо неочаквано. Основният проблем е в нашето поле, правим елементарни грешки - имахме много неточности с пипане на мрежа, на блок. Имаме проблеми, когато застане някой на сервис, и допускаме големи серии, от които не можем да се върнем. Допускаме неточности на второ подаване, пропускаме някои леки топки. Отдавам колебанията на това, че някои момчета са за първи път в мъжкото първенство. Имам някаква надежда, че грешките могат намалени с много работа и търпение. Аз съм избрал този път тази година, мисля, че младите момчета оценяват това, че имат шанс да бъдат на игрището на тази възраст."

"Няма състезател, който да отлича като изявен посрещач, както някой като утвърден нападател. Всичко това е процес на работа, търся решение какви конфигурации мога да направя. В крайна сметка нещата опират до самите състезатели. Срещу Дея проблемите ни бяха на посрещане, имаше период, в който зациклихме. Трябва да отиграваме, за да излезем от ситуация", заяви Пеев.

"Хубавото е, че момчетата осъзнават, когато са направили глупава грешка. Явно трябва по позитивен начин да изтърпя тези неточности, очакванията ми са, че тези момчета този труд, който полагат, трябва да го видим и в мачовете", допълни Пеев.

"Дори когато се смени само разпределителят в един състав, е нужно немалко време. Когато се сменят ключови фигури и разпределител - толкова млад отбор, не съм магьосник, нужни са 2-3 месеца. Няма как да кажа, че след Нова година ще сме различни. Надеждите са, че ще минимизираме тези неточности, ще се оформи някакво постоянство в играта. Няма как да очакваме, че с толкова лабилна игра можем да побеждаваме", смята треньорът.

"Нефтохимик играе доста чисто, с много малко грешки. Има много опитни играчи там. Това, което се вижда в нашето поле, там не се вижда. Знаят кои са важните моменти в един гейм, знаят как да запазят трудната топка - всички тези неща дават превес. Отборът е добре комплектован, има всичко необходимо да върви в правилната посока, неслучайно в момента са първи. В този мач ние бяхме толкова далеч", завърши Пеев.