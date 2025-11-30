Нефтохимик даде гейм на Монтана, но остана начело

Волейболистите на Нефтохимик 2010 (Бургас) остават начело във временното класиране на efbet Супер Волей след 6-та поредна победа от началото на сезона. Момчетата на Франческо Кадеду дадоха гейм, но се наложиха като гости на Монтана с 3:1 (25:22, 26:24, 18:25, 25:20) в мач от 7-ия кръг на шампионата, игран тази вечер в зала "Младост".

По този начин бургазлии са на първото място в подреждането с 6 победи от 6 мача и 17 точки. Монтана пък се смъкна на 8-а позиция с 3 победи, 4 загуби и 7 точки в актива си.

В следващия 8-и кръг Нефтохимик ще приеме ЦСКА, докато монтанчани са отново домакини, но на Берое 2016 (Стара Загора). И двете срещи са в петък (5 декември) съответно от 19,30 и 18,00 часа.

Монтана успя да се противопостави успешно на фаворита в мача единствено в третата част. Тогава монтанчани натрупаха преднина от 16:12 и намалиха изоставането си в срещата след 25:18. Преди това бургазлии спасиха геймбол и взеха аванс от 2:0 в мача след трудно 26:24.

Най-полезен за Нефтохимик стана Мартин Кръстев с 13 точки (7 блока!, 1 ас и 50% ефективност в атака - +9) за победата и бе обявен за MVP на мача.

Калоян Балабанов добави още 11 точки (3 блока, 32% ефективност в атака и 67% позитивно посрещане - +1) за успеха.

За тима на Монтана Кристиан Валчак реализира 15 точки (1 блок, 2 аса и 31% ефективност в атака - -3), а Ейдер Бангера завърши с 11 точки.

МОНТАНА - НЕФТОХИМИК 2010 (БУРГАС) 1:3 (22:25, 24:26, 25:18, 20:25)

МОНТАНА: Виктор Жеков 3, Кристиан Валчак 15, Ейдер Бангера 11, Марк Михайлов 9, Бруно Рубо 8, Виктор Бодуров 5 - Калоян Ботев-либеро (Александър Митков 5, Павел Душков 2, Стефан Узунов, Николай Стефанов 4, Николай Захариев)

Старши треньор: ДАНИЕЛ ПЕЕВ

НЕФТОХИМИК 2010: Дмитро Долгополов 5, Ади Османович 10, Калоян Балабанов 11, Рикардо Жуниор 9, Мартин Кръстев 13, Стефан Чавдаров - Симеон Добрев-либеро (Любослав Телкийски, Виктор Томов, Венцислав Рагин, Стоян Димитров 4, Димитър Василев 6, Ясен Петров-либеро)

Старши треньор: ФРАНЧЕСКО КАДЕДУ.