Франческо Кадеду: Получи се истинска битка, но беше лош мач

Нефтохимик 2010 (Бургас) отново е на върха в efbet Супер Волей, след като се наложи като гост над Монтана с 3:1 гейма в среща от 7-ия кръг.

Старши треньорът на бургазлии Франческо Кадеду говори пред BGvolleyball.com след двубоя, като заяви, че са се оправдали очакванията му за истинска битка, но технически мачът е бил лош.

"Беше лош мач, технически погледнато, но победата е най-важното, особено на място като Монтана, където е много трудно да се играе всеки сезон. Справихме се добре в някои ситуации при дълги разигравания, имахме търпение. След това флот сервисът ни помогна малко, заедно с блокадата."

"За съжаление, в третия гейм видяхме твърде много грешки. Не мисля, че има истинска причина, но определено трябва да поговорим за това. Честно казано, бях много ясен от четвъртък насам, казвайки, че ще бъде истинска битка, топка след топка, и така и стана", допълни специалистът.

"В четвъртия гейм стигнахме до брейк, благодарение на флот сервиса и няколко грешки на съперника, но повтарям - не беше добър мач и трябва да се върнем в залата и да работим", каза още той.

"В петък очаквам да видя пълна зала и да чуя как нашите фенове мотивират момчетата. Тогава победител ще бъде този, който може да направи някои малки неща по-добре. Кои от тях? Ще видим в петък", завърши Кадеду.